126 Kilodan 90 Kiloya Düştü: Mum Gibi Erimenin Sırrını Açıkladı

126,5 kilogram ağırlığı ve diz ağrılarından dolayı hayatı kısıtlanan 62 yaşındaki Nasibe Kaya, azmi ve sağlıklı yaşam merkezlerinin desteği sayesinde bambaşka bir insan oldu. Ameliyat yerine sağlıklı yaşamı tercih eden Nasibe Hanım, yaklaşık 30 kilo vererek hem diz ağrılarından kurtuldu hem de yaşam kalitesini yükseltti.