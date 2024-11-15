126 Kilodan 90 Kiloya Düştü: Mum Gibi Erimenin Sırrını Açıkladı
Mersin'de 126 kiloyu geçen 62 yaşındaki Nasibe Kaya, yaklaşık 30 kilo vererek bastondan kurtuldu. 3 çocuk annesi Nasibe Kaya'nın nasıl kilo verdiği ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
126,5 kilogram ağırlığı ve diz ağrılarından dolayı hayatı kısıtlanan 62 yaşındaki Nasibe Kaya, azmi ve sağlıklı yaşam merkezlerinin desteği sayesinde bambaşka bir insan oldu. Ameliyat yerine sağlıklı yaşamı tercih eden Nasibe Hanım, yaklaşık 30 kilo vererek hem diz ağrılarından kurtuldu hem de yaşam kalitesini yükseltti.
TÜM HAYATI DEĞİŞTİ
Diz ağrılarından dolayı bastonla yürümek zorunda kalan Nasibe Hanım, İl Sağlık Müdürlüğü Erdemli İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi'nde diyetisyen ve fizyoterapistlerden destek alarak büyük bir değişim yaşadı. Özellikle hazırlanan beslenme programı ve egzersizlerle kısa sürede kilo vermeye başlayan Nasibe Hanım, artık daha sağlıklı ve enerjik.
Fizyoterapist Nuray Çolak, "Nasibe Hanım'ın ilk geldiğinde merdiven inip çıkmakta zorlandığını ve diz ağrılarının olduğunu hatırlıyorum. Şimdi ise bastonunu atmış, merdivenleri rahatlıkla çıkıyor. Kendisinin bu başarısı bizi de çok mutlu ediyor" dedi.
MEABOLİZMAYI HIZLANDIRAN VE YAĞ YAKTIRAN BESİNLER
Yeşil Çay: Antioksidan zengini yeşil çay, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekler ve iştahı azaltır.
Zencefil: Sindirimi kolaylaştırır, şişkinliği azaltır ve metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekler.
Elma Sirkesi: İçerdiği asetik asit sayesinde yağ depolanmasını engeller ve kan şekerini dengeler.
Limon: C vitamini deposu olan limon, yağ yakımını hızlandırır ve vücudu detoks eder.
Chia Tohumları: Yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tok tutar ve bağırsakları düzenler.
Yeşil Yapraklı Sebzeler: Kalori değeri düşük, besin değeri yüksek olan bu sebzeler, tokluk hissi verir ve vücuda gerekli vitamin ve mineralleri sağlar.
Yoğurt: Probiyotik içeriğiyle sindirim sistemini düzenler ve bağışıklığı güçlendirir.
Enerji Veren ve Tatlı Krizlerini Engelleyen Besinler
Bitter Çikolata: Yüksek kakao içeriğiyle antioksidan kaynağıdır ve iştahı bastırır.
Bal: Doğal bir enerji kaynağıdır ve metabolizmayı hızlandırır.
SÜPER KARIŞIMLAR
Zencefil, Limon ve Bal Karışımı: Metabolizmayı hızlandırır, sindirimi kolaylaştırır ve bağışıklığı güçlendirir.
Chia Tohumlu Detox Suyu: Tokluk hissi verir, sindirimi kolaylaştırır ve vücudu detoks eder.
Yeşil Smoothie: Düşük kalorili ve besleyici bir öğün seçeneği.
Zerdeçal Sütü: Antiinflamatuar özelliğiyle vücuttaki iltihabı azaltır ve bağışıklığı güçlendirir.