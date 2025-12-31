12 Yaşındaki Çocuk Dünyaca Ünlü Diziden Esinlendi: Squid Game Ölüm Getirdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyaca tanınan dizi “Squid Game”den etkilendiği değerlendirilen 12 yaşındaki Sebastian Cizman, evinde bilinci kapalı halde bulunmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

EVDE BULUNDU, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre, evde yalnız olduğu sırada yaşanan olayın ardından küçük çocuk sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aileye yakın kaynaklar, Sebastian’ın okulunda sevilen, neşeli ve “şakacı” kişiliğiyle tanındığını aktardı.

TELEFONUNDA DİZİ GÖRÜNTÜLERİNE RASTLANDI

Soruşturma kapsamında incelenen telefonunda, Sebastian’ın “Squid Game” dizisindeki bir sahneye ait görüntüleri izlediği ve bu görüntüyü olaydan kısa süre önce bir mesajlaşma grubunda paylaştığının belirlendiği öğrenildi. Yetkililer, olayın dizi sahnelerini taklit etme girişimi sırasında trajik biçimde gerçekleşmiş olabileceği üzerinde duruyor.

İNTERNET ARAMALARI DA İNCELENİYOR

Yetkililer, çocuğun video platformlarında bazı ilk yardım içeriklerini aradığını tespit ettiklerini, şu ana kadar tehlikeli “meydan okumalarla” doğrudan bağlantılı bir bulguya rastlanmadığını bildirdi. Soruşturmayı yürüten dedektifler, diziye olan ilgisi ve mizahi kişiliğinin olayın yanlışlıkla yaşanmış olabileceği ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti.

UZMANLARDAN UYARI: DİJİTAL İÇERİKLERE DİKKAT

Uzmanlar, çocuk ve gençlerin popüler yapımlardaki sahneleri taklit etmeye yönelmesinin ciddi riskler barındırdığına dikkat çekerek, ebeveyn ve öğretmenlere dijital içeriklerin birlikte değerlendirilmesi ve güvenli davranışların hatırlatılması çağrısında bulundu.

