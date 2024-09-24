12 Gün Boyunca Hiç Durmadan Dönen Koyunların Sırrı Çözüldü

Bir çiftlikte koyunların sürü halinde 12 gün boyunca hiç durmadan döndüğü görüntüler sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü.

Kaynak: Haber Merkezi

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12 Gün Boyunca Hiç Durmadan Dönen Koyunların Sırrı Çözüldü - Resim: 1

Geçtiğimiz yıl sosyal medyada yayılan ilginç görüntüler, dünya genelinde geniş bir yankı uyandırmıştı. Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir çiftlikte kaydedilen görüntülerde, bir sürü koyun 12 gün boyunca kesintisiz daire çizerek döndüğü ortaya çıkmıştı.


Çiftlik sahibi Miao, başlangıçta sadece birkaç koyunun bu alışılmadık harekete başladığını, zamanla tüm sürünün bu davranışa katıldığını belirtmişti. Olayın ardındaki nedenler uzun bir süre aydınlatılamadı ve bu durum, hem bilim insanları hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından merakla takip ediliyordu. 12 gün boyunca hiç durmadan dönen koyunların sırrı sonunda çözüldü.

Kaynak: Haber Merkezi

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