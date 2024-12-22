112 İhbarlarında Web Dönemi Başladı: İşte Detaylar...
İçişleri Bakanlığı, şüpheli durum ve suç faaliyetlerine dair ihbarların internet üzerinden de yapılabilmesini sağlayacak "112 Web İhbar Sistemi"ni devreye soktu.
Kaynak: Haber Merkezi
İçişleri Bakanlığı tarafından 112 ihbarlarını internetten de sağlanabilecek yeni uygulama devreye girdi. Bu yenilikle, vatandaşlar artık sadece telefonla değil, online platformlar üzerinden de ihbarda bulunabilecek.
HIZLI VE GÜVENLİ İHBAR İMKANI
İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, yeni sistem kullanıcı dostu arayüzü ve kolay erişim özellikleri ile vatandaşların hizmetinde. "Bu sistem sayesinde şüpheli durumlar ve suç faaliyetleri hızlı ve güvenli bir şekilde yetkililere bildirilebiliyor" şeklinde ifade edilen açıklama, sistemin güvenilirliğine ve etkinliğine dikkat çekiyor.
112 WEB İHBARI NASIL YAPILIR?
İhbarlar, '112 İhbar' internet adresi üzerinden iletiliyor. Sistemdeki kullanıcı dostu ihbar formu, işlemlerin hızlı ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlıyor. İhbar formunda, öncelikle olayın yeri detayları giriliyor. Ardından, olayın veya vakanın detaylı açıklamasının yapılacağı bölüm bulunuyor. İhbarın Emniyet veya Jandarma'ya yönlendirilmesi seçeneği de mevcut.
BU DETAYLARA DİKKAT
Kişisel bilgiler bölümünde, ad, soyad, kimlik numarası, adres, telefon numarası ve e-posta bilgilerinin eksiksiz doldurulması gerekiyor. Türk vatandaşı olmayanlar için de özel bir işaretleme seçeneği sunuluyor, böylece sistemin herkes için erişilebilir olması sağlanıyor.