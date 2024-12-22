112 İhbarlarında Web Dönemi Başladı: İşte Detaylar...

İçişleri Bakanlığı tarafından 112 ihbarlarını internetten de sağlanabilecek yeni uygulama devreye girdi. Bu yenilikle, vatandaşlar artık sadece telefonla değil, online platformlar üzerinden de ihbarda bulunabilecek.

HIZLI VE GÜVENLİ İHBAR İMKANI

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, yeni sistem kullanıcı dostu arayüzü ve kolay erişim özellikleri ile vatandaşların hizmetinde. "Bu sistem sayesinde şüpheli durumlar ve suç faaliyetleri hızlı ve güvenli bir şekilde yetkililere bildirilebiliyor" şeklinde ifade edilen açıklama, sistemin güvenilirliğine ve etkinliğine dikkat çekiyor.