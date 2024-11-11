Dünya Bekarlar Günü Neden 11 Kasım'da Kutlanır? 11.11'in Sırrı Çözüldü

Ülkemizde ve dünyada takvimler 11.11 yani 11 Kasım'ı gösterdiğinde, çeşitli kutlamalar ve indirimlere rastlamak mümkündür. 11 Kasım'ın anlam ve önemi, "Single's Day", yani "Bekarlar Günü" olarak geçiyor. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan, bu özel günde yalnızlığın keyfini çıkarıyor. Peki, bu gelenek nereden çıktı?