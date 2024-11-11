Dünya Bekarlar Günü Neden 11 Kasım'da Kutlanır? 11.11'in Sırrı Çözüldü
11 Kasım, dünya çapında "Single's Day", yani "Bekarlar-Yalnızlar Günü" olarak kutlanıyor. Peki, Dünya Bekarlar Günü neden 11 Kasım'da kutlanıyor? İşte 11.11'in sırrı...
Kaynak: Haber Merkezi
Ülkemizde ve dünyada takvimler 11.11 yani 11 Kasım'ı gösterdiğinde, çeşitli kutlamalar ve indirimlere rastlamak mümkündür. 11 Kasım'ın anlam ve önemi, "Single's Day", yani "Bekarlar Günü" olarak geçiyor. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan, bu özel günde yalnızlığın keyfini çıkarıyor. Peki, bu gelenek nereden çıktı?
Her şey, Çin'deki bir üniversite kampüsünde başladı. Sevgililer Günü'ne bir alternatif arayan öğrenciler, 11 Kasım'ı 'bekarlığın bayramı' ilan ettiler.
Dört tane '1' rakamının yan yana gelmesi, yalnızlığı simgeliyordu. Yıllar içinde bu kutlama, dünya çapında bir alışveriş çılgınlığına dönüştü. İndirim fırsatları, özel etkinlikler... 11 Kasım, artık sadece bekarların değil, herkesin keyifle katıldığı bir gün.