11 gün boyunca uyumadı: "Anlık görüntüler gördüm"
1 gün boyunca uykusuz kalarak rekor kıran Tony Wright vücudunda meydana gelen semptomları paylaştı. İşte, uykusuzluğun tüyler ürperten detayları...
Uzun süre uykusuzluk metabolik bozukluk gibi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Ancak 11 gün boyunca uykusuz kalmayı deneyen Tony Wright bambaşka bir boyuta eriştiğini belirtiyor. Dünya rekoru kırmak isteyen Wright tam 11 gün boyunca uyumamayı denedi.
Wright eğer yeterince uyanık kalmayı başarırsanız kendinizi inanması zor yeni bir akli durum içerisinde bulabileceğinizi söylüyor. Wright rekoru kıramasa da tam 266 saat uyanık kaldı.
Uykusuzluk maratonunu aydınlatıcı bir deneyim olarak tanımlayan Wright "Beynimin çok farklı bir kısmına erişebildim" diyor. Bu deneyiminin ardından Tony Wright, ruh halinin nasıl değiştiğine dair röportaja katıldı.
Temelde rasyonel, egoist zihni aç bırakarak, bataryasını yavaşça bitirdiğini ifade eden Wright, "Elbette bu çok iyi hissettirmiyor, ancak yeterince zorlarsanız rasyonel zihin güçten düşüyor."