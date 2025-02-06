100 Yaşına Giren Kadının 10 Sırrı: Uzun ve Mutlu Bir Yaşam İçin Altın Kurallar

Chicago Üniversitesi’nden Profesör Emily Rogalski ve ekibi, "süper yaşlılar" olarak adlandırılan bu bireylerin yaşam tarzını inceledi. Araştırmalara göre, süper yaşlılar genellikle iyimserlik, dayanıklılık ve azim gibi belirgin kişilik özelliklerine sahip. Ayrıca, aktif bir yaşam tarzı sürdürmek de bu bireylerin sağlıklı ve dinç kalmalarını sağlıyor.

DailyMail’de yer alan habere göre; süper yaşlılardan biri olan Dennis, yakın zamanda 100 yaşına girdi. Güncel olaylara hâlâ ilgi duyan ve haber köşelerini takip eden Dennis, sağlık sorunlarına rağmen yaşam enerjisiyle dikkat çekiyor.