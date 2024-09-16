100 Yaşın Üzerindeki İnsanlar İncelendi! En Çok Tükettikleri Besin Ortaya Çıktı
Çin'de yapılan bir araştırmada, 100 yaşın üzerindeki insanların beslenme alışkanlıkları incelendi ve ilginç sonuçlar ortaya çıktı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Çin'de yapılan bir araştırmada, 100 yaşın üzerindeki insanların beslenme alışkanlıkları incelendi ve ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Araştırma sonuçlarına göre, bu yaşlı bireylerin en çok tükettikleri besinler arasında yoğurt önemli bir yer tutuyor.
Yoğurdun, uzun yaşam süresiyle ilişkilendirilmesinin arkasında yatan birçok neden bulunmaktadır. Öncelikle, yoğurt probiyotik bakteriler içerdiği için sindirim sistemi sağlığına olumlu etkilerde bulunabilir. Ayrıca, yoğurt kalsiyum, protein ve diğer önemli besin maddeleri açısından zengin bir kaynaktır ve bu da kemik sağlığı ve genel vücut fonksiyonları üzerinde olumlu etkiler yaratabilir.
EV YAPIMI YOĞURT NASIL YAPILIR?
Yoğurt yapımı için gerekli malzemeler;
1,5 litre süt
2 yemek kaşığı mayalık yoğurt
Yoğurt yapımı;
Sütü kaynatın ve ılınmaya bırakın. Ilınan sütün sıcaklığını ölçün. Eğer sütün içerisine küçük parmağınızın ucunu değdirdiğinizde, parmağınız yanmıyorsa ayarında demektir. Ne çok sıcak, ne de çok ılık olmalı. Ufak bir kase içerisinde, yoğurdu 2-3 kaşık ılık süt ile iyice ezin. Sütü saracağınız örtüleri yayın. Sütü ateşten alın ve mayasını yavaşça koyup, homojen bir şekilde dağılması için karıştırın. Ağzını sıkı bir şekilde kapatın ve kıpırdatmadan iyice sarın. 5-6 saat bekledikten sonra, buzdolabında dinlendirin. Afiyet olsun!
YOĞURT MAYALAMANIN PÜF NOKTALARI
Ev usulü güzel bir yoğurt yapabilmek için en önemli nokta, süttür. Kullanılacak sütün hazır süt olmaması, doğal olması gerekmektedir.
Yoğurdunuzun sulu olmamasını, tok bir kıvamda olmasını istiyorsanız, kullanacağınız mayanın da katı bir halde olması gerekmektedir.
Yoğurdu mayalarken, sütün yağ oranı da yoğurdunuzun kıvamı için önemlidir. İnek sütünün yağ oranı, manda ve keçi sütünün yağ oranına göre biraz daha azdır. Eğer imkanınız varsa, manda sütü veya keçi sütü kullanabilirsiniz.
Tatlı yoğurtlar elde etmek için, mayalanma süresi sonunda, yoğurdunuzu buzdolabına almalı ve hızlı bir şekilde soğutmalısınız. Gereğinden fazla dışarıda bekleyen yoğurtlar, pH'ı ilerlemeye devam ettiği için ekşimeye başlayacaktır.