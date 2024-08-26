10 Saniye İçerisinde Hangi Bardakta Daha Az Su Olduğunu Anlayanlar Yüksek Zekaya Sahip

Tabiatın insanlara bahşettiği en büyük ayrıcalık zekadır.



İnsanlar, yaşayan tüm türlerden daha zeki olsa da, zeka seviyeleri insanlar arasında da büyük farklılıklara neden oluyor. Bu ölçümü yapmak için IQ testlerini geliştiren bilim insanları, son yıllarda çok daha pratik yöntemler kullanarak dikkat, zeka ve analitik becerileri ölçmeyi amaçlamakta.



HANGİ BARDAKTA DAHA AZ SU VAR?



Bu doğrultuda hazırlanan yüzlerce farklı görselden sonuncusu ise, içi su ile dolu bardaklardan oluşuyor. Uzmanlar, bardakların içerisine yerleştirilen 4 farklı nesne ile birlikte teste girenlere "Hangi bardakta daha az su var" sorusunu yöneltiyor.



Bu test ile amaçlanan, üç boyutlu düşünce sonucunda eşyaların, bardak içerisinde kapladıkları hacimleri düşünerek 10 saniye içerisinde doğru sonuca ulaşmak. Görsele bakın ve içlerinde makas, ataç, silgi ve kol saati bulunan bardaklardan hangisinin daha az suya sahip olduğuna karar verin.



İşte en az su bulunduran bardak...