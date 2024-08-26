10 Saniye İçerisinde Hangi Bardakta Daha Az Su Olduğunu Anlayanlar Yüksek Zekaya Sahip

İnsanların zekalarını ölçmek için çok sayıda yöntem bulunuyor olsa da, bu doğrultuda hazırlanan özel görseller ile saniyeler içerisinde hem dikkat hem de analitik zeka seviyelerini tespit etmek mümkün. Uzmanlar tarafından hazırlanan bu görsel, objeleri 3 boyutlu olarak düşünmenizi ve yorumlamanızı istiyor. Doğru yanıta kısa sürede ulaşanlar ise toplumun ortalama zekasının oldukça üzerinde.

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10 Saniye İçerisinde Hangi Bardakta Daha Az Su Olduğunu Anlayanlar Yüksek Zekaya Sahip - Resim: 1

Tabiatın insanlara bahşettiği en büyük ayrıcalık zekadır.

İnsanlar, yaşayan tüm türlerden daha zeki olsa da, zeka seviyeleri insanlar arasında da büyük farklılıklara neden oluyor. Bu ölçümü yapmak için IQ testlerini geliştiren bilim insanları, son yıllarda çok daha pratik yöntemler kullanarak dikkat, zeka ve analitik becerileri ölçmeyi amaçlamakta.

HANGİ BARDAKTA DAHA AZ SU VAR?

Bu doğrultuda hazırlanan yüzlerce farklı görselden sonuncusu ise, içi su ile dolu bardaklardan oluşuyor. Uzmanlar, bardakların içerisine yerleştirilen 4 farklı nesne ile birlikte teste girenlere "Hangi bardakta daha az su var" sorusunu yöneltiyor.

Bu test ile amaçlanan, üç boyutlu düşünce sonucunda eşyaların, bardak içerisinde kapladıkları hacimleri düşünerek 10 saniye içerisinde doğru sonuca ulaşmak. Görsele bakın ve içlerinde makas, ataç, silgi ve kol saati bulunan bardaklardan hangisinin daha az suya sahip olduğuna karar verin.

İşte en az su bulunduran bardak...

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10 Saniye İçerisinde Hangi Bardakta Daha Az Su Olduğunu Anlayanlar Yüksek Zekaya Sahip 10 Saniye İçerisinde Hangi Bardakta Daha Az Su Olduğunu Anlayanlar Yüksek Zekaya Sahip