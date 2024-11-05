10 Bin Yıllık Şifa Deposu, Kanseri Önlüyor, Cinsel Gücü 10 Kat Arttıran Doğal Besin
Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan boza, özellikle solunum yolu hastalıklarını önleyici etkisi ile tanınmaktadır. İçeriğindeki fosfor, demir ve selenyum gibi mineraller sayesinde genel sağlık üzerinde birçok fayda sunan boza, yüksek lif oranıyla da dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Soğuk havalarda sıklıkla tercih edilen boza, buğday, arpa, yulaf, mısır, pirinç, bulgur ve darı gibi tahıllardan üretiliyor. Tarihinin 10 bin yıl öncesine dayandığı bilinen boza, Mezopotamya ve Doğu Anadolu topraklarında ilk kez ortaya çıktığına dair rivayetler mevcut. Farsça'da pirinç ve darı unundan yapılan kıvamlı ekşimiş içecek anlamına gelen "Buze" kelimesinden adını almıştır.
KEMİK SAĞLIĞINA İYİ GELİYOR
Boza, özellikle hamile kadınlar için faydalı bir besin maddesi olarak öne çıkıyor. A, B1, B2 ve E vitaminleri ile kalsiyum, demir, sodyum ve fosfor mineralleri içeren boza, anne sütünü artırarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ancak hamilelik ve emzirme döneminde tüketim miktarının bir uzmana danışılarak belirlenmesi öneriliyor. Boza, grip gibi enfeksiyon hastalıklarına karşı koruma sağlarken, kemik sağlığı için de önemli bir besin kaynağıdır.
ÖKSÜRÜK KESİCİ OLARAK BİLİNİYOR
Probiyotik zengini olan boza, sindirim sistemi rahatsızlıkları ve mide yanması gibi sorunların önlenmesine yardımcı olurken enerji verici bir kaynak olarak da dikkat çekiyor. Öksürük kesici etkisi ile boza, soğuk algınlığı ve grip gibi solunum yolu hastalıklarında yaşanan öksürük krizlerini azaltma konusunda etkili bir çözüm sunuyor. Boza, mayalı bir içecek olarak hastalıklara neden olan bakterilerle savaşmaya yardımcı olurken, bronşların rahatlamasını ve balgam atımını kolaylaştırıyor.
CİNSEL GÜCÜ ARTIRIYOR
Aynı zamanda afrodizyak etkisi bulunan boza, içeriğindeki E vitamini sayesinde cinsel gücü artırıcı özellikler taşımaktadır. Boza, kalp ve damar sağlığını koruyarak kanserojen maddelerin vücutta yarattığı zararları azaltma potansiyeline sahiptir.
DİKKATLİ TÜKETİM ÖNERİLERİ
Boza, darı, mısır ve bulgur içerdiğinden, bu gıdalara alerjisi olan kişiler tarafından dikkatli tüketilmesi gerekmektedir. Aşırı tüketimi, mide şişkinliği ve gaz problemlerine yol açabilir. Günde en fazla 2 bardak boza tüketilmesi önerilir. Ayrıca, mayalanma sırasında oluşan asitler, aşırı tüketimde vücuttaki asit oranını artırarak bağırsak hareketlerini hızlandırabilir ve ishal sorununa neden olabilir.
Yüksek kalori içeriği nedeniyle kilo problemi olan bireylerin de boza tüketiminde dikkatli olmaları gerektiği belirtiliyor.