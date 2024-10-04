10 Ayda 170 Sokak Hayvanı Yuvalandı

Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, açıldığı günden bu yana 170 sokak hayvanına sıcak bir yuva buldu. Ayrıca, binlerce hayvanın tedavisi yapılarak sağlığına kavuşması sağlandı.

10 Ayda 170 Sokak Hayvanı Yuvalandı

1 Aralık 2023 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına yuva bulmaya devam ediyor. Açıldığı günden bu yana geçen 10 aylık süreçte 170 sokak hayvanına yuva bulan merkez, binlercesinin de iyileşmesine vesile oldu.

Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, hizmete başladığı günden bu yana aradan geçen 10 aylık süreçte 41’i kedi ve 129’u köpek olmak üzere 170 canı yeni yuvasına kavuşturdu. Sahiplendirilen 170 sokak hayvanının yanısıra, Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan ve sahiplendirilen hayvan sayısı 30, kısırlaştırılan kedi ve köpek sayısı 480, bakım ve tedavisi gerçekleştirilen hayvan sayısı ise 3 bin 500 oldu. Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda, hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşların Şekerpınar’da bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret edebileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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