1 Yıl Boyunca Taş Gibi Kalan Salça Yapmanın Yolu! Sivaslılar Böyle Yapıyor
Salça yapımı, mevsiminde taze domates ve biberlerin özenle seçilip işlenmesiyle yapılan geleneksel bir yöntemdir. Ancak salçanın uzun süre taze kalabilmesi ve lezzetini koruması için doğru yöntemlerin uygulanması gerekmektedir.
Sivaslılar, yıllardır kullandıkları yöntemle salçayı taş gibi yapmayı başarıyorlar. İşte bu geleneksel yöntemle salça yapmanın püf noktaları...
Sivaslıların yıllardır kullandığı bu geleneksel yöntemle yapılan salça, taş gibi kalma özelliği ile dikkat çekmektedir. Bu yöntemle hazırlanan salça, yemeklerinize eşsiz bir lezzet katacak ve 1 yıl boyunca tazeliğini koruyacaktır.
Malzemeler
30 kilo domates
300 gram kaya tuzu
1,5 çay bardağı zeytinyağı
İlk olarak domateslerin saplarını ayıklayın.
Ardından domatesleri iri iri doğrayın ve yarısının üzerine kaya tuzu dökün. Domatesleri büyük kazanın içine alın ve bu şekilde 4 gün bekleyin. Domatesler bu 4 gün boyunca kıvam alacaklardır.
Sonrasında domatesleri geniş bir süzgeçten geçirip süzün.
Süzdüğünüz domatesleri bir tülbent yardımıyla tekrar süzün ve kalan suyu bir tepsiye aktarın. Somates suyuna zeytinyağını ilave edin ve karıştırın.
Hazırladığınız karışımı 100 derecelik önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 2 saat 20 dakikalık aralıklarla pişirin.
Pişen salçayı cam kavanoza koyup saklayabilirsiniz.
Geleneksel yöntemleriyle salça yapımını sürdüren Sivaslılar, bu lezzetli mirası gelecek nesillere aktarmaya devam ediyorlar.
Not: Yaptığınız salçayı serin ve güneş almayan bir ortamda saklamayı ihmal etmeyin.
Fotoğraflar: Youtube.com