1 Yıl Boyunca Taş Gibi Kalan Salça Yapmanın Yolu! Sivaslılar Böyle Yapıyor

Sivaslılar, yıllardır kullandıkları yöntemle salçayı taş gibi yapmayı başarıyorlar. İşte bu geleneksel yöntemle salça yapmanın püf noktaları...

Sivaslıların yıllardır kullandığı bu geleneksel yöntemle yapılan salça, taş gibi kalma özelliği ile dikkat çekmektedir. Bu yöntemle hazırlanan salça, yemeklerinize eşsiz bir lezzet katacak ve 1 yıl boyunca tazeliğini koruyacaktır.

Malzemeler

30 kilo domates

300 gram kaya tuzu

1,5 çay bardağı zeytinyağı