1 Tane Yemek Diyabet İhtimalinin Bile Kökünü Kazıyor: Şifası Saymakla Bitmiyor
Diyabet, diğer adıyla şeker hastalığı, sağlıksız beslenme alışkanlıklarının etkisiyle ortaya çıkabiliyor. Şeker hastalığı için bazı doğal yöntemler bulunuyor. İşte detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
Şeker hastalığı, kötü beslenme alışkanlığının beraberinde hayat kalitesini ciddi şekilde düşüren bir hastalık. Ancak uzmanlara göre, sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve diyabet riskini en aza indirmek, doğru besin tüketmekle mümkün oluyor. İşte diyabetten korunmaya yardımcı olan doğal besinler ve bu besinlerin faydaları:
1. YOĞURT: KAN ŞEKERİ DENGESİNİ SAĞLAR
Yoğurt, protein ve kalsiyum açısından zengin bir besin olarak kan şekeri seviyesini dengelemeye yardımcı olur. Özellikle yağsız yoğurt, düzenli tüketildiğinde vücudu şeker hastalığına karşı koruyabilir. Uzmanlar, günde 2-3 porsiyon yoğurt tüketiminin diyabet riskini azaltabileceğini belirtiyor.
2. ZERDEÇAL: KAN ŞEKERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜM
Zerdeçal, içeriğinde bulunan kurkumin adlı aktif madde sayesinde insülin direncini azaltarak kan şekerini düşürmeye yardımcı olur. Aynı zamanda kalp-damar sağlığını destekleyen zerdeçalı yemeklerinize, çorbalarınıza veya çayınıza ekleyerek düzenli tüketebilirsiniz.
3. ARMUT: KAN ŞEKERİ SEVİYESİNİ DÜZENLİYOR
Tatlı tadıyla kan şekerini yükseltiyor gibi görünse de armut, düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekeri seviyesini düzenlemede etkili bir meyvedir. Öğle saatlerinde süt veya yoğurt gibi protein kaynaklarıyla birlikte tüketildiğinde kan şekerini dengeler ve bir sonraki öğüne kadar tokluk hissi sağlar.
4. BALIK: DİYABET RİSKİNİ AZALTIYOR
Balık, içerdiği EPA ve DHA gibi sağlıklı yağ asitleriyle diyabet riskini azaltmada önemli bir rol oynar. Bu yağ asitleri, kötü kolesterol seviyelerini düşürür ve kalp-damar sağlığını destekler. Aynı zamanda kan şekeri dengesinin yeniden sağlanmasına katkıda bulunur. Haftada en az iki kez balık tüketmek, diyabetten korunmak için etkili bir adım olabilir.
Dipçe: Haberde yer alan bilgiler tavsiye kapsamında değerlendirilmeyerek, öncelikle uzman görüşü almak gerekmektedir.