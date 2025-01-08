1 Tane Yemek Diyabet İhtimalinin Bile Kökünü Kazıyor: Şifası Saymakla Bitmiyor

Şeker hastalığı, kötü beslenme alışkanlığının beraberinde hayat kalitesini ciddi şekilde düşüren bir hastalık. Ancak uzmanlara göre, sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve diyabet riskini en aza indirmek, doğru besin tüketmekle mümkün oluyor. İşte diyabetten korunmaya yardımcı olan doğal besinler ve bu besinlerin faydaları: