1 Saat Sıcak Suda Bekletin, Farkı Görün: Çiçeğiniz Ölümsüz Olacak

DOĞRU BUDAMA NASIL YAPILMALI?

Ortanca çiçeklerinin ömrünü uzatmanın temel adımlarından biri, saplarını doğru şekilde kesmektir. Sapları 45 derecelik bir açıyla kesmek, bitkinin suyu daha etkili bir şekilde emmesine yardımcı olur. Bu yöntem, çiçeğin suya daha geniş bir yüzeyle temas etmesini sağlar ve hem çiçeğin dayanıklılığını artırır hem de yeni çiçeklenmeyi teşvik eder.

CANLILIK KAZANDIRMA YOLLARI

Solan ortancaları canlandırmak için en etkili yöntemlerden biri, sıcak su uygulamasıdır. Kesilmiş çiçekleri bir küvet ya da geniş bir kaba koyun ve üzerine sıcak su ekleyin. Suyun ılık değil, sıcak olması oldukça önemlidir, çünkü bu sıcaklıkta saplar suyu daha hızlı emer. Ortancalar, sıcak su içinde yaklaşık 15 ila 60 dakika arasında bekletilmelidir. Çiçekler ciddi şekilde solmuşsa, bu süre bir saate kadar uzatılabilir. Bu işlem sonunda, sapların eski esnekliğine kavuştuğunu ve çiçeklerin canlandığını fark edebilirsiniz.