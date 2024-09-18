1 Lokması Bile 10 Yıl Yaşlandırıyor: Uzmanlar Uyardı Sakın Tüketmeyin
Uzmanlardan kritik uyarı geldi. 1 lokması bile çok zararlı tam 10 yıl yaşlandırıyor. Uzmanlar sağlıklı bir yaşam için bu besinlerden uzak durulması gerektiğini açıkladı. İşte bütün ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Cilt bakımının yanı sıra sağlıklı beslenmenin de genç ve dinamik bir cilt yapısını korumada büyük rol oynadığını vurgulayan uzmanlar, özellikle bazı gıdaların tüketiminin ciltte yaşlanma belirtilerini hızlandırabileceğini belirtiyor. Şeker oranı yüksek besinlerin, cilt sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri dikkat çekiyor.
Yaşlanma belirtileri, yaş ilerledikçe ciltte kırışıklıklar, ince çizgiler ve koyu lekeler olarak belirginleşmeye başlar. Ancak uzmanlara göre, sadece cilt bakımı yapmak bu süreci yavaşlatmak için yeterli olmayabilir. Beslenme alışkanlıklarının da cilt sağlığı üzerinde önemli bir etkisi bulunuyor.
Cilt yaşlanmasını durdurmanın anahtarı dengeli beslenmeden geçiyor. Dr. Saleena Zimri’nin açıklamalarına göre, özellikle şeker oranı yüksek gıdalar cilt sağlığını ciddi şekilde tehdit edebilir. Aşırı şeker tüketimi, cildin sıkılığını koruyan kolajen ve elastin gibi proteinlerin zayıflamasına yol açan glikasyon sürecini başlatıyor. Bu süreç, ciltte sarkma, kırışıklık ve ince çizgilerin oluşumuna neden oluyor. Dr. Zimri, şekerin cildi 10 yıl birden yaşlandırabileceği uyarısında bulunuyor.
Şeker tüketiminin sadece yaşlanmayı hızlandırmakla kalmadığını, aynı zamanda akne ve gül hastalığı gibi cilt sorunlarına da yol açabileceğini belirten Dr. Zimri, şekerin kan şekerini yükselterek yağ üretimini artırdığını ve gözeneklerin tıkanmasına neden olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, aşırı şeker tüketimi sonucunda kronik iltihaplanma, kızarıklık ve cilt tonunda eşitsizlik gibi sorunlar da ortaya çıkabiliyor.