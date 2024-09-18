1 Lokması Bile 10 Yıl Yaşlandırıyor: Uzmanlar Uyardı Sakın Tüketmeyin

Şeker tüketiminin sadece yaşlanmayı hızlandırmakla kalmadığını, aynı zamanda akne ve gül hastalığı gibi cilt sorunlarına da yol açabileceğini belirten Dr. Zimri, şekerin kan şekerini yükselterek yağ üretimini artırdığını ve gözeneklerin tıkanmasına neden olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, aşırı şeker tüketimi sonucunda kronik iltihaplanma, kızarıklık ve cilt tonunda eşitsizlik gibi sorunlar da ortaya çıkabiliyor.