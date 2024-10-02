1 Kilosu 14 Bin Liradan Satılıyor! Yeni Sezonun İlk Fideleri Toprakla Buluştu, Seneye Hasat Edilecek
Denizli'de 11 yıldır çeşitli salep türlerini yetiştiren ve "Salep Dede" olarak tanınan 77 yaşındaki emekli Süleyman Yüksel, 2025 yılı sezonu için il salep türlerini toprakla buluşturdu.
Kaynak: İHA
Denizli'nin "Salep Dedesi" olarak bilinen 77 yaşındaki Süleyman Yüksel, gelecek yıl hasat edilecek saleplerini toprakla buluşturdu. Yenişehir Mahallesi'ndeki serasında, 20 metre uzunluğundaki altı ocakta 17 farklı salep türü yetiştiren Yüksel, 10 gün içinde saleplerin filizlenmesini beklediğini belirtti. Barlia, Serapıas, Topbaş, Piramit gibi çeşitli türlerde salep üretmeyi başaran Yüksel, 11 yıl boyunca yaklaşık 50 bin TL harcayarak deneme yanılma yöntemiyle bu başarıya ulaştı.
Salep üretimi yapmak isteyenlere bilgi desteği de sunan Yüksel, Türkiye’de bir salep borsasının kurulmasının önemine değinirken, susuz tarım yöntemleriyle özel toprak hazırlığıyla salep yetiştirmenin mümkün olduğunu vurguladı.
Öte yandan 1 kilogram salep 14 bin liradan satılıyor.
‘SALEPE İLGİ ÇOK YÜKSEK’
Salep üretimine ilginin ve yetiştirmek isteyenlerin sayısının her geçen yıl arttığına dikkat çeken Yüksel, “Salep benim çocukluğumdan beri bildiğim bir üründü. Son zamanlarda iyice merakım arttı ve 11 yıldan beri ArGe çalışması yapıyorum. Evimin bahçesindeki salep üretmeye başladım. Salep türlerini geliştirdim, yeni türlerin de deneme üretimlerini yaptım. Önemli olan sağlıklı ve iri yumru elde etmekti. İri salep yumruları hemen çoğalmaya başlarken küçük yumrular kendisini besliyor. Bu işi yapacak olanlar adedi çok diye küçüğe değil büyüğe yönelerek alması gerekir. Bu yıl özel hazırladığım toprağın içine 17 farklı türden salepleri toprakla buluşturdum. Bu salepler 10 güne kadar filizlenir. İnşallah bir aksilik olmazsa haziran ayı sonunda temmuz başı gibi de salep hasadını yaparım” ifadelerini kullandı.
‘HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR’
Salebin faydalarına da değinen Süleyman Yüksel, “Hastalıklar karşı doğal bir koruyu olan salep, abartılmadan tüketildiğinde sağlığa birçok faydası bulanmaktadır. Soğuk havalarda severek tüketilen ve tüketildiği anda ısınmayı sağlayan sap aynı zamanda solunum yolu hastalıklarına karşı vücut direncini arttırmaktadır. Özellikle kış aylarında içildiğinde grip ve nezle gibi soğuk algınlığına iyi gelmektedir. Göğsü yumuşatır. Soğuk havalarda içildiğinde vücut sıcaklığını arttırır. Doyurucudur, enerjiyi verir ve daha zinde tutar. İçerdiği kalsiyum ve protein sayesinde bağışıklık sistemi güçlenerek hastalıklara karşı korur. Zihni canlı ve dinç tutar. Bronşit gibi hastalıklardan kaynaklanan öksürüğü keser ve boğazı yumuşatır. Hafızayı güçlendirir” şeklinde konuştu.