1 Kilosu 14 Bin Liradan Satılıyor! Yeni Sezonun İlk Fideleri Toprakla Buluştu, Seneye Hasat Edilecek

Denizli'nin "Salep Dedesi" olarak bilinen 77 yaşındaki Süleyman Yüksel, gelecek yıl hasat edilecek saleplerini toprakla buluşturdu. Yenişehir Mahallesi'ndeki serasında, 20 metre uzunluğundaki altı ocakta 17 farklı salep türü yetiştiren Yüksel, 10 gün içinde saleplerin filizlenmesini beklediğini belirtti. Barlia, Serapıas, Topbaş, Piramit gibi çeşitli türlerde salep üretmeyi başaran Yüksel, 11 yıl boyunca yaklaşık 50 bin TL harcayarak deneme yanılma yöntemiyle bu başarıya ulaştı.

Salep üretimi yapmak isteyenlere bilgi desteği de sunan Yüksel, Türkiye’de bir salep borsasının kurulmasının önemine değinirken, susuz tarım yöntemleriyle özel toprak hazırlığıyla salep yetiştirmenin mümkün olduğunu vurguladı.

Öte yandan 1 kilogram salep 14 bin liradan satılıyor.