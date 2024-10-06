1 Kere Ekilip 30 Yıl Boyunca Hasat Ediliyor: Dönümde 11 Litre Çıkıyor Sabundan Yağına Her Şeyi Para Ediyor!

LAVANTA YAĞI BÜYÜK DEĞERE SAHİP

Dünyanın en değerli 15 uçucu yağından biri olan lavanta yağı, bir dönümden 9 ila 11 litre arasında yağ veriyor. En çok kozmetik ve parfüm sanayinde kullanılan lavanta, hoş kokusuyla sabun gibi diğer endüstriyel ürünlerde de tercih ediliyor. Ayrıca, ilaç sanayisinde ağrı kesici, sakinleştirici ve uykusuzluk giderici özellikleriyle aromaterapide kullanılmakta. Lavanta, çay olarak da tüketilebiliyor.