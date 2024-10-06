1 Kere Ekilip 30 Yıl Boyunca Hasat Ediliyor: Dönümde 11 Litre Çıkıyor Sabundan Yağına Her Şeyi Para Ediyor!
Türkiye genelinde üretimi hızla yaygınlaşan lavanta, şimdi de Gümüşhane'nin verimli topraklarında yetiştirilmeye başlandı. Son yıllarda bitkisel üretim alanındaki çeşitliliğin artmasıyla birlikte, Gümüşhane’de lavantadan yeni bir gelir kaynağı oluşturulması hedefleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen projeyle tarlalar lavanta ile yeniden hayat buldu. Şiran ilçesinde kurulan lavanta yağı çıkarma ünitesi, işlenen ürünlerle şehir ekonomisine katkıda bulunuyor. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) tarafından desteklenen "Gümüşhane İlinde Lavanta Yetiştiriciliğini Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, geçtiğimiz yıl 100 bin lavanta fidesi dağıtılırken, bu yıl 72 bin fidenin daha çiftçilere ulaştırılmasıyla 110 dönüm alanda modern lavanta bahçeleri oluşturuldu.
30 YILLIK YATIRIM
Üreticiler, 5 dekarlık lavanta bahçesinde hasat yaparak, lavantanın Türkiye coğrafyasında kolayca yetiştirilebilen ürünlerden biri olduğunu ifade ediyor. Gelir seviyelerini artırmak isteyen çiftçiler, kıymetli arazileri lavanta ile donatarak milli ekonomiye katkıda bulunuyor. Toplamda 60 dönüm alanda lavanta bahçeleri kurulurken, modern bahçelerin sayısı 110 dönüme ulaştı. Bir kere dikilen lavanta bitkileri, çalı formunda olup 30 yıl boyunca hasat edilebiliyor.
LAVANTA YAĞI BÜYÜK DEĞERE SAHİP
Dünyanın en değerli 15 uçucu yağından biri olan lavanta yağı, bir dönümden 9 ila 11 litre arasında yağ veriyor. En çok kozmetik ve parfüm sanayinde kullanılan lavanta, hoş kokusuyla sabun gibi diğer endüstriyel ürünlerde de tercih ediliyor. Ayrıca, ilaç sanayisinde ağrı kesici, sakinleştirici ve uykusuzluk giderici özellikleriyle aromaterapide kullanılmakta. Lavanta, çay olarak da tüketilebiliyor.