1 Kepçesi Tarhana Çorbasının Besin Değerini 2 Katına Çıkarıyor: Olmadığı Mutfak Yok
Tarhana çorbası, adeta bir şifa kaynağıdır ve özellikle içerisine eklenen ev yapımı et suyu ile besleyici değeri daha da yükselir.
Kaynak: Gerçek Gündem
Anadolu'nun geleneksel lezzetlerinden biri olan tarhana çorbası, hem lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla en çok tercih edilen çorba türlerinden biridir. Eğer bu harika çorbayı yaparken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalarına hakim olursanız, tadı çok daha güzel olacaktır.
TARHANA ÇORBASININ TÜYOLARI
Tarhana çorbası, özellikle soğuk kış günlerinde sofraları süsleyen nefis bir yemektir. Uşak yöresine ait olan bu lezzet, sadece damakları şenlendirmekle kalmaz, aynı zamanda içerdiği besin öğeleriyle de vücudu güçlendirir. Biraz pul biber ekleyerek çorbanın lezzetini artırabilirsiniz, ancak en büyük sorunlardan biri tarhanayı hazırlarken oluşan topaklanmalardır.
Bu sorunun üstesinden gelmek için tarhanayı sıcak suyla iyice çırpmak en etkili çözümlerden biridir. Alternatif olarak, tarhanayı tencereye almadan önce hafifçe kavurmak da topaklanmayı önler. Ayrıca, tarhananın besin değerini daha da artırmak için bir kepçe ev yapımı et suyu ekleyebilirsiniz. Bu, çorbanın lezzetini kat kat artıracak ve sağlıklı bir öğün haline getirecektir. Eğer daha yoğun bir lezzet arıyorsanız, et suyunun miktarını artırarak damak zevkinize uygun hale getirebilirsiniz.
TARHANA ÇORBASI TARİFİ
Tarhana çorbası yapmak aslında oldukça basittir. İşte lezzet.com.tr sitesindeki tarife göre ihtiyacınız olan malzemeler:
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 3 yemek kaşığı tarhana
- 1 litre sıcak su
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 3 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
- 1 tatlı kaşığı nane
- 1 tatlı kaşığı tuz
TARHANA ÇORBASININ HAZIRLANIŞI
1. Tencereye zeytinyağını alın ve ezilmiş sarımsak ile salçayı kavurun.
2. Tarhanayı sıcak suyla iyice açın ve tencereye ekleyin.
3. Kalan sıcak suyu yavaş yavaş ekleyin ve sürekli karıştırarak topaklanmayı önleyin.
4. Baharatları ve tuzu ekleyip karıştırmaya devam edin.
5. Kaynamaya başlayan tarhana çorbasını 2 dakika daha karıştırmaya devam ederek pişirin.
6. Ocaktan alın ve sıcak olarak servis edin.
TARHANA ÇORBASININ FAYDALARI NELERDİR?
Tarhana çorbası, içerdiği antioksidanlar, vitaminler ve minerallerle birçok hastalığa karşı koruyucu etkiye sahiptir. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirdiği için soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Vücuttan fazla tuzun atılmasını da sağlayarak kan basıncını düzene koyar.
Tarhana, A, B1 ve B2 vitaminleri açısından oldukça zengindir ve düzenli tüketildiğinde kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Aynı zamanda, sindirimi kolaylaştırır ve mideyi rahatsız eden ağır yemeklerden önce tüketildiğinde sindirim sistemini rahatlatır. Tarhana, kalsiyum ve magnezyum içermesiyle kemik sağlığına büyük etki eder..
Tarhana çorbası sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlığa olan faydalarıyla da sofraların vazgeçilmezlerinden biridir. Afiyet olsun!