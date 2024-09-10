1 Kepçesi Tarhana Çorbasının Besin Değerini 2 Katına Çıkarıyor: Olmadığı Mutfak Yok

TARHANA ÇORBASININ TÜYOLARI

Tarhana çorbası, özellikle soğuk kış günlerinde sofraları süsleyen nefis bir yemektir. Uşak yöresine ait olan bu lezzet, sadece damakları şenlendirmekle kalmaz, aynı zamanda içerdiği besin öğeleriyle de vücudu güçlendirir. Biraz pul biber ekleyerek çorbanın lezzetini artırabilirsiniz, ancak en büyük sorunlardan biri tarhanayı hazırlarken oluşan topaklanmalardır.

Bu sorunun üstesinden gelmek için tarhanayı sıcak suyla iyice çırpmak en etkili çözümlerden biridir. Alternatif olarak, tarhanayı tencereye almadan önce hafifçe kavurmak da topaklanmayı önler. Ayrıca, tarhananın besin değerini daha da artırmak için bir kepçe ev yapımı et suyu ekleyebilirsiniz. Bu, çorbanın lezzetini kat kat artıracak ve sağlıklı bir öğün haline getirecektir. Eğer daha yoğun bir lezzet arıyorsanız, et suyunun miktarını artırarak damak zevkinize uygun hale getirebilirsiniz.

TARHANA ÇORBASI TARİFİ

Tarhana çorbası yapmak aslında oldukça basittir. İşte lezzet.com.tr sitesindeki tarife göre ihtiyacınız olan malzemeler:

- 1 yemek kaşığı biber salçası

- 3 yemek kaşığı tarhana

- 1 litre sıcak su

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 3 diş sarımsak (ezilmiş)

- 1 tatlı kaşığı karabiber

- 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

- 1 tatlı kaşığı nane

- 1 tatlı kaşığı tuz