1 Kaşığı Bile Yoğun Bakımlık Yapıyor: Asla Dünden Kaldıysa Yemeyin
1 Kaşığı Bile Yoğun Bakımlık Yapıyor: Asla Dünden Kaldıysa Yemeyin
Ev hanımları için günlük hayatın yoğunluğu içerisinde yemek hazırlamak çoğu zaman büyük bir sorun haline gelebiliyor. Bu nedenle birçok kişi, yemeklerini toplu olarak hazırlayıp kalan porsiyonları farklı günlerde tüketmeyi tercih ediyor. Ancak bu pratik yöntem, sağlık açısından bazı riskler barındırabilir. Uzmanlar, belirli yiyeceklerin tekrar ısıtıldığında zararlı hale gelebileceği konusunda uyarıyor. Peki, hangi yiyecekleri ısıtmak tehlikeli olabilir ve bu konuda nelere dikkat etmeliyiz?
Hangi Yiyecekler Isıtılmamalıdır?
Yemekleri ikinci kez ısıtmak, içeriklerinde bulunan besin değerlerini düşürebilir ve hatta bazı durumlarda toksik maddelerin oluşumuna neden olabilir. İşte ısıtıldığında sağlığınızı riske atabilecek bazı yiyecekler:
TAVUK
Kırmızı ete göre daha yüksek oranda protein içeren tavuk, tekrar ısıtıldığında protein yapısını değiştirir. Bu değişiklik sindirim sistemi sorunlarına yol açabileceği gibi büyük oranda gıda zehirlemesi riski taşır.
Isıtmak yerine ne yapmalı? Soğuk sandviçler için kalmış tavuk parçalarından daha ideali olamaz! Taze malzemelerle birleştirerek sağlıklı salatalarda da kalmış tavuk parçalarını kullanabilirsiniz.
PİLAV
Baş tacımız, her yemeğin eşlikçisi pilav ısıtıldığında zehirleme riski taşır. Bacillus cereus adı verilen bakteri sporları, pilavın ısıtılmasıyla çoğalarak toksin üretirler.
Isıtmak yerine ne yapmalı? Uzak Doğu mutfağına uzanıp kızarmış pirinç denemeye ne dersiniz? Yumurta, rende parmesan peyniri ve biraz baharat ilavesiyle kalmış pilavdan yapacağınız topları, galeta ununa bulayarak kızartabilirsiniz.
YUMURTA
Haşlanmış yumurta, tekrar kaynatılarak ısıtıldığında oksitlenerek toksin üretir hale gelir. Üstelik yüksek ısı, yumurtanın içeriğini trans yağa dönüştürür.
Isıtmak yerine ne yapmalı? Protein deposu haşlanmış yumurtaları, mevsim yeşillikleri içeren salatalarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çeri domates ve peynir ekleyerek oldukça besleyici bir öğle menüsü oluşturabilirsiniz.
MANTAR
Mantarların ısıtılması yapılabilecek en tehlikeli mutfak hatalarından biridir. Mantarı yeniden ısıtmak, serbest radikal içeren toksinleri ortaya çıkaracağından sindirim sisteminize zarar verebilir.
Isıtmak yerine ne yapmalı? Tıpkı ıspanak gibi mantar da piştiği gibi tüketilmelidir. Yine de ertesi gün yemekte ısrarcıysanız soğuk tüketmeye özen gösterin.
Kaynak: Mynet.com, Youtube.com