1 Eylül'den İtibaren Geçerli Olacak: Bu Telefonlarda Artık WhatsApp Açılmayacak

Günümüzde ne akıllı telefon kullanmayan, ne de telefonunda WhatsApp uygulaması bulunmayan bir insan düşünülemiyor.



Dünya genelinde milyarlarca insan tarafından kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması, değişen teknolojiye ayak uydurabilmek için peş peşe güncellemeler almaya devam ediyor. Şirketin mühendisleri tarafından yapılan son çalışmanın ardından WhatsApp uygulamasına yeni bir güncelleme paketi getirilirken, bu değişiklikle birlikte mesajlaşma devinin birçok telefon modeline veda edeceği öğrenildi.



İşte 1 Eylül tarihi itibarıyla WhatsApp uygulamasını açamayacak telefonlar...





