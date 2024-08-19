1 Eylül'den İtibaren Geçerli Olacak: Bu Telefonlarda Artık WhatsApp Açılmayacak
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, büyük bir güncellemeye gidiyor. Uygulamaya yapılan yeni eklemelerin sorunsuz şekilde çalışabilmesi için sistemsel değişiklikler yapılacağı duyurulurken, güncellemenin ardından çok sayıda eski telefon modeli uygulamayı desteklemeyecek. META, 1 Eylül tarihi itibarıyla WhatsApp kullanılamayacak telefonların listesini paylaştı.
Günümüzde ne akıllı telefon kullanmayan, ne de telefonunda WhatsApp uygulaması bulunmayan bir insan düşünülemiyor.
Dünya genelinde milyarlarca insan tarafından kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması, değişen teknolojiye ayak uydurabilmek için peş peşe güncellemeler almaya devam ediyor. Şirketin mühendisleri tarafından yapılan son çalışmanın ardından WhatsApp uygulamasına yeni bir güncelleme paketi getirilirken, bu değişiklikle birlikte mesajlaşma devinin birçok telefon modeline veda edeceği öğrenildi.
İşte 1 Eylül tarihi itibarıyla WhatsApp uygulamasını açamayacak telefonlar...