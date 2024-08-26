1 Bardak İçmek Bile Boğazdaki Ağrıyı Gideriyor! Bakın Nasıl Demlenmeliymiş...

Özellikle boğaz ağrısı gibi rahatsızlıkların hafifletilmesinde etkili olduğu bilinmektedir. Biberiye çayının bu faydalı etkilerinden yararlanabilmek için doğru şekilde demlenmesi oldukça önemlidir.

Biberiye çayı, nasıl hazırlanır ve nasıl içilir?

Biberiye çayı yapmak için 1 tatlı kaşığı kurutulmuş veya 2 tatlı kaşığı taze biberiye yaprağı yeterlidir. Biberiye yaprakları bir bardak kaynar suya atılır ve 5-10 dakika demlenir. Süzüldükten sonra bal, limon veya tarçın gibi tatlandırıcılar eklenebilir. Biberiye çayı, sabah veya akşam içilebilir. Ancak uykusuzluk yapabileceği için gece geç saatlerde içilmemelidir. Biberiye çayı, yemeklerden önce veya sonra içilebilir. Sindirimi kolaylaştırmak için yemeklerden sonra, iştahı azaltmak için yemeklerden önce içilebilir.

Biberiye Çayının Faydaları Nelerdir?