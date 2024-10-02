1 Ayda Vücuda Reset Atıyor! Bu 2 Kural Karaciğer Yağlanmasını Önlüyor, Organları İyileştiriyor

Karaciğer yağlanması sık görülen sağlık sorunlarından biri olurken karaciğer yağlanması önlenemediği taktirde daha ciddi sağlık sorunlarına da yol açabilir. Karaciğer yağlanmasını önlemek istiyorsanız alışkanlık haline getirmeniz gereken iki basit kural var.

Yağlı karaciğer, sadece karaciğerde yağ birikmesi değil, obezite, aşırı alkol tüketimi ve diyabet gibi metabolik sorunlarla yakından ilişkilidir. Türkiye’de her 100 kişiden 30’unda görülen bu rahatsızlık, tedavi edilmediğinde karaciğer kanseri ve nakil gerektirecek karaciğer yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Aynı zamanda tip 2 diyabet, kalp ve böbrek hastalıkları gibi diğer sağlık sorunlarıyla da bağlantılıdır.

EGZERSİZ YAPMAK

Sağlıklı yaşam tarzı ön planda Yağlı karaciğerin önlenmesinde sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite büyük önem taşıyor. Obezite karaciğerde yağ birikimini artırıyor bu nedenle ideal kilonun korunması, karaciğer sağlığı için önemlidir. Haftada en az 150 dakika egzersiz yapmak, yağ yakımını ve insülin hassasiyetini artırarak karaciğer sağlığını korur.