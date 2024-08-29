1 Ay Boyunca Limonlu Su İçti: Vücudundaki Değişiklikler Şoke Etti

Jordan, limonlu su içme alışkanlığının sağlıklı bir yaşam tarzının parçası haline geldiğini belirterek, "Vücudun %60'ı sudan oluşur ve fonksiyonlarını sürdürebilmesi için sıvılara ihtiyacı vardır. Günlük limonlu su tüketimim, sağlığım üzerinde olumlu etkiler yarattı ve bu deneyim, su içme alışkanlığımı yeniden gözden geçirmeme vesile oldu" dedi. Jordan, limonlu suyun sağlık üzerindeki potansiyel faydalarını araştırırken, bu deneyin kendi alışkanlıklarını geliştirmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

Ancak, yüksek asit oranı nedeniyle mide problemleri veya pankreas sorunu yaşayan kişilerin limon tüketmeden önce bir doktora danışmaları gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.