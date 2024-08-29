1 Ay Boyunca Limonlu Su İçti: Vücudundaki Değişiklikler Şoke Etti
Bir ay boyunca her gün limonlu su içen bir kadın, bu deneyin sağlığı üzerindeki etkilerini gözlemledi ve önemli değişiklikler fark etti. Sağlıklı yaşam tarzları üzerine yazılar kaleme alan Jordan Powers Willard, limonlu suyun vücuda olan faydalarını keşfetmek amacıyla bir ay boyunca her gün limonlu su tüketti ve bu süre zarfında yaşadığı beş ana değişikliği paylaştı.
Willard, "Sade su içmekten sıkılmıştım ve limonlu suyun vücut üzerindeki potansiyel etkilerini merak ediyordum. Her gün limonlu su içmenin nasıl bir fark yaratacağını kendi gözlerimle görmek istedim," diyerek deneye nasıl başladığını anlattı. Bir ay boyunca günde 8 ila 12 bardak limonlu su içti. Her sabah saat 9 civarında, kadınlar için önerilen günlük sıvı alımına uygun şekilde, suya en az 30 ml limon suyu ekleyerek başladı. Öğlene kadar en az 4 bardak limonlu su tüketen Jordan, gün boyunca toplamda 10 bardak su içti.
Deney boyunca rutininde ve beslenmesinde herhangi bir değişiklik yapmadı. Ancak, bir ayın sonunda vücudunda gözlemlediği değişiklikler, limonlu suyun faydalarını açıkça ortaya koydu.
DEĞİŞİKLİKLER GÖZLEMLENDİ
Jordan, limonlu suyun en belirgin etkilerinden birinin saç, tırnak ve cilt üzerinde olduğunu belirtti. C vitamini açısından zengin limon suyu, ciltte sağlıklı kollajen üretimini destekleyerek saçların daha hızlı uzamasına ve tırnakların güçlenmesine yardımcı oldu. Jordan, "Saçlarım bir ay içinde neredeyse bir inç uzadı, tırnaklarım ise daha güçlü hale geldi" dedi. Ayrıca, cildinin pürüzsüz ve ışıltılı hale geldiğini, hormonal değişikliklerin sebep olduğu cilt problemlerinin ise neredeyse tamamen ortadan kalktığını gözlemledi.
Bunun yanı sıra, Jordan'ın kan basıncı da stabilize oldu. Genellikle yüksek tansiyon sorunu yaşayan Jordan, deney süresince kan basıncının 122/83 mm Hg'yi aşmadığını belirtti. Bu durum, limonlu suyun tansiyon üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini düşündürdü.
Deney sırasında Jordan, kas spazmlarının da azaldığını ve iyileşme sürecinin hızlandığını fark etti. Merdivenlerden düştükten sonra yaşadığı bağ burkulması, normalden çok daha hızlı iyileşti. Jordan, doktoruna danıştığında, bu hızlı iyileşmenin vücudun genel olarak daha iyi nemlendirilmiş olmasından kaynaklanabileceği bilgisini aldı.
Jordan, limonlu su içme alışkanlığının sağlıklı bir yaşam tarzının parçası haline geldiğini belirterek, "Vücudun %60'ı sudan oluşur ve fonksiyonlarını sürdürebilmesi için sıvılara ihtiyacı vardır. Günlük limonlu su tüketimim, sağlığım üzerinde olumlu etkiler yarattı ve bu deneyim, su içme alışkanlığımı yeniden gözden geçirmeme vesile oldu" dedi. Jordan, limonlu suyun sağlık üzerindeki potansiyel faydalarını araştırırken, bu deneyin kendi alışkanlıklarını geliştirmesine yardımcı olduğunu ifade etti.
Ancak, yüksek asit oranı nedeniyle mide problemleri veya pankreas sorunu yaşayan kişilerin limon tüketmeden önce bir doktora danışmaları gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.