1 Aralık İtibarıyla Tüketilmesi Gereken Meyve ve Sebzeler: İşte Aralık Ayının Starları

Mevsiminde tüketilen sebze ve meyveler, daha lezzetli, daha besleyici ve daha ekonomiktir. Peki Aralık ayında tüketilmesi gereken sebze ve meyveler ne? İşte Aralık ayının starları...

Kaynak: Haber Merkezi

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1 Aralık İtibarıyla Tüketilmesi Gereken Meyve ve Sebzeler: İşte Aralık Ayının Starları - Resim: 1

Kışın kapıda olduğu şu günlerde, sağlıklı beslenmek için mevsiminde yetişen sebze ve meyveleri tüketmek büyük önem taşıyor. Aralık ayı, vitamin deposu sayılabilecek birçok lezzeti sofralarımıza taşıyor.

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1 Aralık İtibarıyla Tüketilmesi Gereken Meyve ve Sebzeler: İşte Aralık Ayının Starları - Resim: 2

ARALIK AYININ STAR SEBZELERİ

Kereviz: Sadece salatalarda değil, çorbalarda ve fırında da harika bir lezzet sunar.

Yer Elması: C vitamini deposu olan yer elmasını çiğ olarak tüketebileceğiniz gibi, çeşitli yemeklerde de kullanabilirsiniz.

Pırasa: Hem lezzetli hem de sağlıklı olan pırasayı çorba, börek veya yemek olarak tüketebilirsiniz.

Lahana, Brüksel Lahanası, Karnabahar, Brokoli: Bu turpgiller ailesi üyeleri, C vitamini, folik asit ve lif bakımından zengindir.

Ispanak ve Pazı: Demir ve kalsiyum deposu olan bu yeşil yapraklı sebzeler, birçok yemeğe lezzet katar.

Kırmızı Turp, Havuç, Pancar: Antioksidan özellikleriyle öne çıkan bu sebzeler, bağışıklık sistemini güçlendirir.

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1 Aralık İtibarıyla Tüketilmesi Gereken Meyve ve Sebzeler: İşte Aralık Ayının Starları - Resim: 3

ARALIK AYININ STAR MEYVELERİ

Mandalina, Portakal, Greyfurt, Limon: C vitamini deposu olan bu narenciyeler, kış aylarında bağışıklık sistemini destekler.

Elma ve Armut: Lif bakımından zengin olan bu meyveler, sindirimi kolaylaştırır.

Kivi: C vitamini ve potasyum açısından zengin olan kivi, bağışıklığı güçlendirir ve sinir sistemini rahatlatır.

Ayva: Pektin içeriği sayesinde sindirime yardımcı olan ayva, reçel, tatlı ve yemeklerde kullanılabilir.

Nar: Antioksidan özelliğiyle öne çıkan nar, kalp sağlığı için faydalıdır.

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