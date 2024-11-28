1 Aralık İtibarıyla Tüketilmesi Gereken Meyve ve Sebzeler: İşte Aralık Ayının Starları

ARALIK AYININ STAR SEBZELERİ

Kereviz: Sadece salatalarda değil, çorbalarda ve fırında da harika bir lezzet sunar.

Yer Elması: C vitamini deposu olan yer elmasını çiğ olarak tüketebileceğiniz gibi, çeşitli yemeklerde de kullanabilirsiniz.

Pırasa: Hem lezzetli hem de sağlıklı olan pırasayı çorba, börek veya yemek olarak tüketebilirsiniz.

Lahana, Brüksel Lahanası, Karnabahar, Brokoli: Bu turpgiller ailesi üyeleri, C vitamini, folik asit ve lif bakımından zengindir.

Ispanak ve Pazı: Demir ve kalsiyum deposu olan bu yeşil yapraklı sebzeler, birçok yemeğe lezzet katar.

Kırmızı Turp, Havuç, Pancar: Antioksidan özellikleriyle öne çıkan bu sebzeler, bağışıklık sistemini güçlendirir.