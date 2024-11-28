1 Aralık İtibarıyla Tüketilmesi Gereken Meyve ve Sebzeler: İşte Aralık Ayının Starları
Mevsiminde tüketilen sebze ve meyveler, daha lezzetli, daha besleyici ve daha ekonomiktir. Peki Aralık ayında tüketilmesi gereken sebze ve meyveler ne? İşte Aralık ayının starları...
Kaynak: Haber Merkezi
Kışın kapıda olduğu şu günlerde, sağlıklı beslenmek için mevsiminde yetişen sebze ve meyveleri tüketmek büyük önem taşıyor. Aralık ayı, vitamin deposu sayılabilecek birçok lezzeti sofralarımıza taşıyor.
ARALIK AYININ STAR SEBZELERİ
Kereviz: Sadece salatalarda değil, çorbalarda ve fırında da harika bir lezzet sunar.
Yer Elması: C vitamini deposu olan yer elmasını çiğ olarak tüketebileceğiniz gibi, çeşitli yemeklerde de kullanabilirsiniz.
Pırasa: Hem lezzetli hem de sağlıklı olan pırasayı çorba, börek veya yemek olarak tüketebilirsiniz.
Lahana, Brüksel Lahanası, Karnabahar, Brokoli: Bu turpgiller ailesi üyeleri, C vitamini, folik asit ve lif bakımından zengindir.
Ispanak ve Pazı: Demir ve kalsiyum deposu olan bu yeşil yapraklı sebzeler, birçok yemeğe lezzet katar.
Kırmızı Turp, Havuç, Pancar: Antioksidan özellikleriyle öne çıkan bu sebzeler, bağışıklık sistemini güçlendirir.
ARALIK AYININ STAR MEYVELERİ
Mandalina, Portakal, Greyfurt, Limon: C vitamini deposu olan bu narenciyeler, kış aylarında bağışıklık sistemini destekler.
Elma ve Armut: Lif bakımından zengin olan bu meyveler, sindirimi kolaylaştırır.
Kivi: C vitamini ve potasyum açısından zengin olan kivi, bağışıklığı güçlendirir ve sinir sistemini rahatlatır.
Ayva: Pektin içeriği sayesinde sindirime yardımcı olan ayva, reçel, tatlı ve yemeklerde kullanılabilir.
Nar: Antioksidan özelliğiyle öne çıkan nar, kalp sağlığı için faydalıdır.