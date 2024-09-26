1 Ağaçtan Tam 100 Kilo Çıkıyor: Yaşı 13 TL, kurusu 150 TL'ye satılıyor
Türkiye’ye 1920’li yıllarda Fransızlar tarafından getirilen meyvenin hasadı başladı. Köylüler 1 ağaçtan tam 100 kilo meyve elde ediyor. Hem kurusu hem de yaşı gelir kapısı olurken faydaları da saymakla bitmiyor.
Kaynak: AA
Ana vatanı Çin ve Japonya olan Trabzon hurması, Türkiye’ye 1920’li yıllarda Fransızlar tarafından getirilmiş ve Hatay bölgesinde "Fransız inciri" veya "Frenk elması" olarak üretilmeye başlanmıştır. Günümüzde ise bu meyve, birçok ilde yetiştirilmektedir.
Adana'da, 2021 yılında yaklaşık 11 bin dekarda 19 bin 452 ton üretim yapılırken, geçen yıl bu rakam 14 bin 401 dekarda 29 bin 67 tona yükselmiştir. Bu yıl ise 17 bin 828 dekarlık alanda 37 bin ton üretim beklenmektedir. Geçen yıl Türkiye genelinde üretilen toplam 97 bin 560 ton Trabzon hurmasının yaklaşık yüzde 30’u Adana’dan elde edilmiştir, bu da kentin Türkiye'de birinci sırada yer almasını sağlamıştır.
YAŞI 13 TL KURUSU 150 TL'YE SATILIYOR
Adana’nın verimli topraklarında Trabzon hurması üretimi, kurutma işleminin sağladığı katma değerle birlikte her yıl artış göstermektedir. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde yetiştirilen bu meyve, iyi bakım koşullarında bir ağaçtan 100 kiloya kadar ürün verebilmektedir.
Taze Trabzon hurması, 10-13 TL’den satılırken, kurutulmuş hali 120-150 TL arasında raflarda yer almaktadır. Bu da hem üreticilerin hem de tüketicilerin yüzünü güldürmektedir.
MİDE VE BAĞIRSAĞI KORUYOR
Zengin lif kaynağı olan Trabzon hurması, mide ve bağırsak sağlığını destekliyor. Kabızlığa ve ishale iyi gelen meyve özellikle on iki parmak bağırsağında problem olanların tüketmesi uzmanlar tarafından öneriliyor. İltihaplı bağırsak hastalıklarının tedavisinde destekleyici olarak da kullanılıyor.