1 Ağaçtan Tam 100 Kilo Çıkıyor: Yaşı 13 TL, kurusu 150 TL'ye satılıyor

Adana'da, 2021 yılında yaklaşık 11 bin dekarda 19 bin 452 ton üretim yapılırken, geçen yıl bu rakam 14 bin 401 dekarda 29 bin 67 tona yükselmiştir. Bu yıl ise 17 bin 828 dekarlık alanda 37 bin ton üretim beklenmektedir. Geçen yıl Türkiye genelinde üretilen toplam 97 bin 560 ton Trabzon hurmasının yaklaşık yüzde 30’u Adana’dan elde edilmiştir, bu da kentin Türkiye'de birinci sırada yer almasını sağlamıştır.