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09.02.2018 15:45

Yasak aşk yüzleşmesinde dehşet

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Yasak aşk yüzleşmesinde dehşet
Halit Kılıçer (30), kendisini aldattığını iddia ettiği eşi eşi Asiye Kılıçer’i (31) tabancayla öldürüp, eşinin ilişki yaşadığını öne sürdüğü amcasının oğlu Adem Kılıçer’i (31) de yaraladıktan sonra, başına ateş ederek intihar etti.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)  Olay, bugün saat 10.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi kamyon garajında meydana geldi. Ereğli’de oturan kamyon şoförü Halit Kılıçer,iddiaya göre 3 çocuğunun annesi eşi Asiye’nin cep telefonuna gelen mesajlardan, kendisini yine kamyon şoförlüğü yapan amcasının oğlu evli Adem Kılıçer ile aldattığını fark etti. Halit Kılıçer, bugün eşini de yanına alıp, amcasının oğluyla yüzleştirmek için, arkadaşı Bayrak Oğul ile birlikte  otomobille kent merkezindeki kamyon garajına geldi.

KAMYON GARAJINDA AMCASININ OĞLUNU VURDU

Burada, Halit Kılıçer ile Adem Kılıçer arasında tartışma çıktı. Yanındaki silahını çeken Kılıçer, Adem Kılıçer’in başına iki el ateş etti. Adem Kılıçer kanlar içinde yere yığıldı. Halit Kılıçer ise eşiyle birlikte, geldikleri Bayrak Oğul’un otomobiline binip olay yerinden ayrıldı.

OTOMOBİLDE EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ


Yolda, otomobilde çıkan tartışmada ise Halit Kılıçer, eşi Asiye’yi başına ateş ederek öldürdü, ardından da tabancayı başına dayayıp, tetiği çekerek yaşamına son verdi. Bayrak Oğul da panikle yakındaki Saman Pazarı yakınlarında aracı durdurup, polisi aradı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Adem Kılıçer’in, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

YASAK AŞKIN İTİRAFI ÜZERİNDEN ÇIKTI

Polis, yaptığı aramada Halit Kılıçer’in üzerinden Asiye Kılıçer tarafından yazıldığı iddia edilen ve 'Halitimi, çiçeğimi, bir tanemi aldattım. Nefsime yenik düştüm. Her şeyi mahvettim. Halitim, sana sevgimi temiz tutamadım. Kimsenin suçu yok, tek suçlu benim' ifadelerin yazılı olduğu not bulundu.

Kılıçer çiftinin cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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