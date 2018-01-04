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04.01.2018 20:45

Yarkadaş: "AKP Man Adası Belgeleri'ne karşı hamle yapıyor"

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Yarkadaş: "AKP Man Adası Belgeleri'ne karşı hamle yapıyor"
CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılması ile ilgili konuştu.

Halktv'ye konuşan Barış Yarkadaş: "Man Adası Belgelerinden dolayı AKP'nin canı çok yandı. Man Adasındaki para trafiği AKP tabanında ciddi soru işaretlerine, rahatsızlığa neden oldu. Siz bu rahatsızlığı nasıl giderirsiniz? Karşı hamle yaparak, hedef şaşırtarak bu rahatsızlığı giderirsiniz." dedi.

İşte Yarkadaş'ın konuşmasından satır başları:

 "Misilleme yaparak, yolsuzluk iddialarını dengelemeye çalışıyorlar. Belediye başkanları görevden uzaklaştırıldığında, bu belediyelerde işler aksamaya başlar. Son gelen anketlere göre İstanbul'da CHP ile AKP başa baş, hatta bazı anketlerde CHP önde. Bu anket saraya gittikçe, ne yapabiliriz diye düşünüyorlar. CHP'ye çelme takarak İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığını kazanmasını engellemeye çalışıyorlar. CHP'nin sürekli savunmada kalmasını istiyorlar.

Ama şunu unutmasınlar, bu haksız soruşturmaların hesabı yerel seçimlerde sorulacak. 

İl başkanımız Cemal Canpolat, 19:30'da Beşiktaş Belediyesinin önünde olacak. Bizim hukuk önünde veremeyeceğimiz hesap yoktur. Ancak önce hukukun olması gerekir. 

Burada dikkat edilmesi gereken husus: Belediye başkanı hakkında soruşturma açıldığını öğrendikten sonra yurtdışından dönmüş ve o tarihten itibaren yurtdışına çıkmamıştır. 17 aydır bu soruşturma yürütülmüyorsa, demek ki o soruşturma bugünler için yürütülmedi. 

Bir devlette hukuk kuralları ortadan kaldırıldıysa hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur." 

Beşiktaş Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı!

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