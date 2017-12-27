Yarın seferlere başlayacağı açıklanmıştı ama...

Taksim'de yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle yaklaşık 1 yıldır seferleri durdurulan ve yarın kısmi olarak açılması planlanan nostaljik tramvay hizmete giremeyecek.

Nostaljik tramvayın teknik bir nedenden dolayı planlanan tarihte seferlerine başlayamayacağı öğrenildi.

Taksim İstiklal Caddesi’nin simgesi olan nostaljik tramvayın seferleri yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle 19 Ocak tarihi itibariyle durdurulmuştu. Yaklaşık bir yıldır seferlerine devam edemeyen nostaljik tramvayın yarın kısmi olarak hizmete açılması bekleniyordu. Ancak nostaljik tramvayın planlanan tarihte seferlerine başlayamayacağı öğrenildi. Açılış programı ileri bir tarihe ertelenen nostaljik tramvayın teknik bir nedenden dolayı seferlerine başlayamadığı bilgisi edinildi.