Yargıtay'dan kritik 'Universal Müzik' kararı!

Dünya müzik devi Universal Müzik Group’un (UMG) İstanbul’daki şirketi Universal Müzik AŞ’ye ait yüzlerce sanatçının eser işletme belgesi ile ilgili Yargıtay’dan kritik bir karar çıktı

Yargıtay, Avrupa Müzik şirketine devri yapılan eser işletme belgelerinin, UMG’nin şirketine iadesine hükmeden mahkeme kararını onadı.

YARGITAY’A TAŞINDI

Dünya genelinde 60’ı aşkın ülkede faaliyeti olan UMG’nin İstanbul’da kurulu şirketi Universal Müzik A.Ş. 15 yılı aşkın bir süreden beri krizlerle boğuşuyor.Şirkette başlayan yönetim krizi sonrası faaliyetleri duran şirketin en değerli varlıkları arasında sayılan sanatçılara ait eser işletme belgelerinin Avrupa Müzik AŞ’ye devrine ilişkin 2 yıl önceki mahkeme kararı Yargıtay’a taşındı.

MAHKEME: YETKİSİ YOK

İstanbul 14. Ticaret Mahkemesi, 2 yıl önce Universal Müzik AŞ’nin Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Süha Yavuz’un açtığı davada, aralarında Şebnem Ferah, Sezen Aksu, Cem Karaca, Müslüm Gürses gibi 300’e yakın yerli sanatçıya ait eser işletme belgelerinin devrine karar vermişt. Mahkemenin 2 Şubat 2016 tarihli kararında, söz konusu belgelerin Avrupa Müzik’e devrinin yapıldığı anlatıldı. Karara göre, Avrupa Müzik’in ortağı Cengiz Erdem’in, Universal Müzik’in genel müdürü olarak atanması ile birlikte devri sözleşmesinin yapıldığı kaydedildi. Mahkeme, Erdem’in, söz konusu devri yapma yetkisinin olmadığına işaret etti. Mahkeme alınan kararların da yok hükmünde olduğuna hükmedildi.

DEVİR HUKUKA UYGUN

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Davalı konumdaki Avrupa Müzik avukatları kararı temyiz etti. Temyiz başvurusunda, devir işleminin hukuka uygun olduğu kaydedildi. Savunmada ayrıca, davacı tarafın dile getirdiği ‘muvazaalı devir yapıldı’ yönündeki iddianın ise gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Temyiz incelemesini Yargıtay 11. Hukuk Dairesi yaptı. Daire’nin kararı iki hafta kadar önce taraflara ulaştı. Daire, yerel mahkeme kararını usul ve yasaya uygun olduğuna işaret edilerek onama kararı verildi.

KARAR İCRAYA KONULACAK

Yargıtay kararına karşı, Avrupa Müzik ve şirket ortağı Cengiz Erdem’in avukatlarının, karar düzeltme talebinde bulunma hakları var. Anılan başvuru da yine aynı heyet karara bağlıyor. Kararın kesinleşmesi sonrası, Yargıtay ilamı, gereğinin yapılması için icraya konulacak. İcra yolu ile şirkete yapılacak başvuru ile, elindeki eser işletme belgelerini devretmesi talep edilecek. Diğer yandan, Yargıtay ilamı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderilerek, Avrupa Müzik adına kaydı yapılan eser işletme belgelerinin Universal Müzik adına kaydedilmesi talep edilecek.