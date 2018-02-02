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02.02.2018 11:10

Yargıtay'dan Kılıçdaroğlu'nu sevindiren karar

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Yargıtay'dan Kılıçdaroğlu'nu sevindiren karar
Kılıçdaroğlu'na verilen tazminat cezası bozuldu.

ALİCAN ULUDAĞ - CUMHURİYET - Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu üzerinden 22 Nisan 2014 tarihinde yapılan partisinin grup toplantısında İran asıllı işadamı Rıza Sarraf’a “rüşvet veren, devleti soyan” ve “sahtekar” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’a verilen 5 bin TL’lik tazminat cezasını bozdu.

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Yargıtay, Kılıçdaroğlu’nun Sarraf’a yönelik sözlerinin “toplumu ilgilendiren konulara ilişkin olması nedeni ile kamusal ilginin bulunduğu”na dikkat çekerek, “Toplumun bilgi edinme hakkı kapsamında değerlendirme ve yorumlarda bulunduğu, kullanılan söz ve ifadelerin ifade özgürlüğü kapsamında eleştirel mahiyette olduğu ve davacının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olmadığı anlaşılmaktadır” dedi.

4. Hukuk Dairesi, Sarraf’a “hırsız”, “Rüşvetçi” dediği için Kılıçdaroğlu hakkında açılan başka tazminat davasının reddi kararını da onadı. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davadaki tazminat kararını temyiz etmişti. Bu kararın Sarraf’ın ABD’de itirafçı olup rüşveti kabul etmesi ve İstanbul Başsavcılığı’nın hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Öte yandan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ı TÜRGEV üzerinden eleştirmesine ilişkin açılan tazminat davasının reddi kararını da hukuka uygun bularak onadı

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