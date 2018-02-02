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02.02.2018 11:10

Yargıtay 'cimri eş' hakkında kararını verdi

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Yargıtay 'cimri eş' hakkında kararını verdi
Yargıtay, eşe harçlık vermemeyi, ekonomik şiddet olarak nitelendirdi.

Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, “Aşırı hesaplı” ve “Cimrilik ölçüsündeki tutumluluktan” sonra durumu iyi olmayan eşe, maddi imkânları yerinde olduğu halde harçlık vermemeyi de boşanma nedeni kabul etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Hukuk Dairesi’nin mahkemeye gönderilen 13 Nisan 2017 tarihli kararında, “Ekonomik durumu yetersiz olan eşine, olanağı olduğu halde harçlık vermemek ekonomik şiddet olmakla boşanma sebebidir” denildi.

Çalışmayan ve maddi imkânları da olmayan eşe, istemesine rağmen harçlık bırakmamak Türk Medeni Kanunu’nun 166’ncı maddesine göre, “Evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmasına” gerekçeleri arasına girdi. Yargıtay, “Ekonomik durumu yetersiz olan eşine, olanağı olduğu halde harçlık vermemeyi” de “Ekonomik şiddet” olarak nitelendirdi.

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