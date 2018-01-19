Yardımlarla sokak hayvanları kurtarılıyor

Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan hayvanlara yapılan yardımlar artarak devam ediyor.

Duyarlı vatandaşların bağışladığı mamaların yanı sıra başta Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. olmak üzere kurumlardan gelen yemekler hayvanların bakımında kullanılıyor.

Hayvanseverlerin katkı ve desteğini esirgemediği Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, her geçen gün daha çok hayvanın aç kalmasını engelliyor. AKSA’dan belirli periyotlarda yapılan yardımlar sayesinde daha fazla sokak hayvanına ulaşan Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, havalarında soğumasıyla yemek bulmakta zorlanan hayvanlara da yardım eli uzatıyor.

Konu ile ilgili Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Sadece barınağımızda değil kentimizdeki birçok cana ulaşmamızda bizlerden desteğini esirgemeyen başta Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. olmak üzere son dönemde destekte bulunan vatandaşlarımız; Aydanur Ergun, Ebrar Kula ve Beyza Cendik ile Sevimli Dostlar Petshop’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” denildi.