Yapay zeka o konuda insanları geçti

Yapay zeka milyonlarca insanın işine göz dikmiş gibi görünüyor

Yapay zekanın insanlık için bir tehdit mi yoksa nimet mi olduğu sorunsalı uzun zamandır tartışma konusu. Kimilerine göre hayatımızı kolaylaştıracak olan bu yeni teknoloji, kimilerine göreyse insanlık için sonun başlangıcı.

Bu teknoloji hakkındaki olumlu haberleri zaten hemen her gün okuyoruz, o yüzden sizlere ikinci tarafın savını destekleyen bir bilgi verelim. Alibaba tarafından geliştirilen sinir ağı modeli yapay zeka, okuduğunu anlama testinde insanlardan daha yüksek puan aldı.

Çinli Alibaba grup tarafından geliştirilen bu yapay zeka, içerisinde 100.000'den fazla soru bulunan okuduğunu anlama testi Stanford Question Answering Dataset'te 82,44 puan aldı. Bu testten insanların aldığı puan ise 82,304'dü. Her ne kadar arada oldukça cüzi bir fark olsa da, bu galibiyet birçok farklı anlamda yorumlanabilir.

Bugüne kadar satranç gibi karmaşık oyunlarda yapay zekaların insanları yenmesine fazlasıyla alışmıştık. Bunun sebebi bahsi geçen oyunlar her ne kadar oldukça karışık hamleler ve varyasyonlar içerse de, sonuçta belli kurallar dahilinde oynanıyor olmasıydı. Ancak bu test sonucu, yapay zekanın artık günlük dile de yanıt verebilecek seviyeye ulaştığını anlamış olduk.

Bu durumun doğal bir sonucu olarak da yapay zekanın yakın zamanda özellikle müşteri temsilciliği gibi işleri insanların elinden alması kuvvetle muhtemel görünüyor.