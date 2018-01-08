  • BIST 117.593
  • Altın 158,615
  • Dolar 3,7420
  • Euro 4,4921
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara -1 °C
08.01.2018 10:55

Yapay zeka, kanser teşhisi yapacak!

»
Yapay zeka, kanser teşhisi yapacak!
Teknolojinin gelişmesi, bize sağlık konusunda da çeşitli avantajlar getiriyor. Son dönemlerde iyice gelişen yapay zeka kanser ve kalp hastalıklarının teşhisi için kullanılacak!

Akciğer kanseri ve çeşitli kalp rahatsızlıklarının önceden teşhisi konusunda büyük destek sağlayacak olan yapay zekayı İngiltere‘deki John Radcliffe Hastanesi bünyesinde çalışan araştırmacılar geliştirdi.

İngiliz ekonomisinde büyük tasarruf sağlamayı planlanan bu yapay zeka aynı zamanda binlerce insanın hayatını erken teşhis ile kurtaracak. Açıklanan istatistiklere göre İngiltere’deki her 5 kalp rahatsızlığı teşhisinin 1 tanesi yanlış. Yani %20 oranında bir hata payına sahip olan doktorlardan çok daha başarılı olduğu açıklanan yapay zeka, tıp dünyasının değişim sürecindeki ilk ayağı olacak gibi gözüküyor.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni bir kabile keşfedildi!06 Ocak 2018 Cumartesi 01:17
  • Apple kabul etti: Cihazlarınız tehlike altında05 Ocak 2018 Cuma 20:56
  • Spotify'dan flaş karar05 Ocak 2018 Cuma 11:15
  • Apple'dan kullanıcılarını üzecek haber...05 Ocak 2018 Cuma 08:51
  • Google'dan şok eden açıklama: Bilgisayarlarda büyük tehlike05 Ocak 2018 Cuma 02:02
  • Dokunma duyusuna sahip taşınabilir biyonik el duyruldu04 Ocak 2018 Perşembe 23:31
  • Google: "Tüm elektronik cihazlar tehlikede"04 Ocak 2018 Perşembe 16:58
  • ABD tarihinin en büyük veri hırsızlığını itiraf etti04 Ocak 2018 Perşembe 16:02
  • Kontrolden çıktı: Dünya'ya düşüyor!04 Ocak 2018 Perşembe 15:48
  • 12 yıl önce köyde kurulmuştu! Türkiye'de bir ilkti...04 Ocak 2018 Perşembe 10:21
    • FOTO GALERİ
    • Yoğun bakımdaki hastasıyla bu pozu verdi... Tepki yağıyor!
    • Gölete düşen iki tilki file böyle kurtarıldı
    • Survivor 2018'e katılacak iki isim daha belli oldu!
    VİDEO GALERİ
    • Kadıköy'de 2 kişinin öldüğü saldırı... Korku anları kamerada
    • Türk sinemasının çınarı Münir Özkul'a veda
    • Canan Karatay'a canlı yayında şok soru!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti