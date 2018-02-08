Yanlışlıkla 15 bin yumurta sipariş ettiler

Güney Kore'de düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları için Kore'de bulunan Norveç Olimpik Takımı'nın başına fıkra gibi bir olay geldi.

Norveç kafilesine yemek hazırlayan aşçılar, bin 500 adet yumurta siparişi verdi. Ancak çeviriden kaynaklı bir hata yüzünden takıma 10 katı fazla yumurta gönderildi.

Tam 15 bin adet yumurta ile karşılaşan Norveç takımı, şok geçirdi. Yazışmaların ardından takımın şefi 13 bin 500 adet yumurtayı iade etti.

Norveç Olimpik Takımı'nın aşçısı Stanley Johansen, "Yarım kamyon dolusu yumurta geldi, yumurtaların sonu gelmiyordu. Gerçekten inanılmazdı" dedi. Fazla yumurtayı iade ettileri için çok mutlu olduklarını söyleyen aşçılar, gelen yumurtalarla birlikte poz verdi. Norveçliler'in fotoğrafları sosyal medyada büyük ses getirdi.

(Takvim)