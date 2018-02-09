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10.02.2018 04:05

Yandaş medya, RTÜK'ün ceza verdiği küfrü savundu

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Yandaş medya, RTÜK'ün ceza verdiği küfrü savundu
Yandaş medya, A Haber kanalına RTÜK tarafından küfürden dolayı verilen cezaya tepki göstererek, BirGün, Evrensel ve Cumhuriyet'i hedef aldı.

RTÜK’ün A Haber’e herkesin izlediği bir yayında edilen küfürler nedeniyle verdiği ceza sonrası iktidar medyası gazetemiz BirGün, Evrensel ve Cumhuriyet gazeteleri ile CHP Milletvekili Barış Yarkadaş’ı hedef aldı. Bu haberler sonrası açıklama yapan Barış Yarkadaş, “Herkesin izlediği yayınlarda küfür edip bunu ‘yerli’, ‘milli’ sözleri ile savunamazsınız” dedi.

Evrensel'in haberine göre, Beşiktaş’ta 46 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası A Spor’da yayına çıkan Erman Toroğlu, canlı yayında “O... çocukları” gibi küfürler savurdu. Program sırasında A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz da yayın sırasında bu küfür nedeniyle özür diledi. CHP’li Barış Yarkadaş da küfür edilen bu yayını RTÜK’e şikayet etti. Bu şikayet üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) önceki akşam A Spor’a ceza verdi.

HABERLER TEK ELDEN Mİ ÇIKTI?

Verilen bu ceza sonrası iktidar medyası harekete geçerek, aynı ifadelerle haber yaptı. Yapılan haberde RTÜK’ün cezası ‘skandal’ olarak değerlendirildi; Evrensel, Cumhuriyet ve Birgün gazetesinin RTÜK’e bu ceza için baskı yaptığı iddia edildi.

Takvim, Sabah gibi gazetelerle pek çok internet sitesinde yer alan haberde Erman Toroğlu’nun açıklamalarına yer verildi. “RTÜK, terör örgütünü eleştirmesi nedeniyle Türkiye’nin en çok izlenen yerli ve milli spor kanalı A Spor’a ceza kesti” ifadelerinin yer aldığı haberlerde, Erman Toroğlu’nun “CHP’li vekil PKK’ya hakaretten rahatsız mı oldu?” denildi.

‘Yerli ve milli’ spor kanalı diyerek savunmaya geçen iktidar medyasına göre Afrin’e Zeytin Dalı harekatının gerçekleştirildiği bir dönemde RTÜK’ün A Spor’a ceza kesmesi soru işareti oluşturuyor. Yapılan haberlerde “Bugüne kadar en fazla ceza kesilen kurum olan Turkuvaz Medya’ya yönelik karar için Cumhuriyet, Birgün, Evrensel gibi gazetelerin RTÜK’e baskı yaptığı iddiaları öne çıktı” denilerek gazetemiz, Cumhuriyet ve BirGün de hedef alındı.

"YAYINLARDA BÖYLE KONUŞAMAZSINIZ!"

Bu haberler sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP’li Barış Yarkadaş, “Verilen cezanın altında RTÜK’ün AKP’li üyelerinin de imzası var. Yandaş medya her zamanki ahlaksızlığıyla bu gerçeğin üstünü örtüyor. Benim şikayetimi eleştirenler, halka gerçeği anlatın. Ayrıca A Haber Spikeri Serkan Korkmaz, izleyiciden özür diliyor. Gidin cezayı veren RTÜK’ün AKP’li üyelerine sorun neden ceza aldığınızı öğrenin. Başta A Haber ve Sabah’a söylüyorum: Herkesin izlediği yayınlarda böyle konuşamazsınız! Belli ki aranızdaki muhabbetlerde hep bel altı konuşuyorsunuz. Bu beni ilgilendirmez. Yayında konuşursanız yine şikayet ederim; AKP’li üyeler de aynı cezayı size verir...” ifadelerini kullandı.

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