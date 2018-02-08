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08.02.2018 19:10

Yandaş Alçı ve Kütahyalı'ya FETÖ soruşturması iddiası

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Yandaş Alçı ve Kütahyalı'ya FETÖ soruşturması iddiası
Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı ve eşi Sabah gazetesi eski yazarı Rasim Ozan Kütahyalı hakkında FETÖ soruşturması yürütüldüğü iddia edildi.

Odatv'nin iddiasdına göre; soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt tarafından yürütülüyor. Habere göre, Alçı ve Kütahyalı hakkındaki soruşturma bir ihbar üzerine başlatıldı.

Yine iddiaya göre, Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt sözkonusu soruşturmayı, ikili hakkında açılmış başka bir soruşturmayla birleştirilmesini talep edip elinden çıkarmak istiyor.

Alçı ve Kütahyalı çifti, FETÖ'nün kumpaslarının en önde gelen savunucularındandı ve evlerini terör örgütünün bankasından çektikleri büyük bir krediyle almışlardı.

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