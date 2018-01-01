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01.01.2018 18:45

Yan bakma tartışması kanlı bitti: 1 ölü

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Yan bakma tartışması kanlı bitti: 1 ölü
Sarıyer'de bir börekçide başlayan yan bakma tartışmasına giren iki grup arasında çıkan kavgada 24 yaşındaki Kemal Özderya silahla vurularak öldürüldü.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)  - Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde bir börek salonunda iki grup arasında yan bakma sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından börekçiden ayrılan şüpheliler, yakınlarda bulunan bir akaryakıt istasyonunda karşılaştı. 

Şüpheliler burada da tekrar tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sercan B. tabancayla Kemal Özderya'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı. Özderya benzin istasyonunda hayatını kaybetti. 

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