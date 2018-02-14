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14.02.2018 18:55

Yalova'da Havacılık Kulübü Projesine destek

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Yalova'da Havacılık Kulübü Projesine destek
Yalova Havacılık ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Yumuk ve yönetim kurulu üyeleri, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın konuğu oldu. Dernek Başkanı Mustafa Yumuk, ziyarette Başkan Salman’a derneğin yeni projesi hakkında bilgiler verdi.

Dernek Başkanı Yumuk, genç bireylerin sanat, spor ve kültürle sosyal hayatlarının disipline edilerek her türlü bağımlılıktan uzak durmalarını sağlamak için ‘Bağımlı Olma Sportmen Ol, Bağımlı Olma Sağlıklı Ol, Bağımlı Olma Sosyal Ol’ adı altında bir projeye imza attıklarını bildirdi. Projenin faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Yumuk, “Projemizin amacı madde bağımlısı olan gençlerimizin sosyal hayata adapte olmasını sağlamak. Bunun içinperküsyon, tiyatro, model uçak ve yamaç paraşütü eğitimleri ile Bolu ve Sakarya’ya eğitim gezileri, Bursa’ya tiyatro gezisi, bağımlılık konulu konferans ve son olarak final festivalini kapsayacak bir program oluşturduk. Toplam 10 ay sürecek bu program dahilinde gençlerimizi sosyal hayata adapte etmeye çalışacağız” dedi.

Başkan Salman, “Yalova Belediyesi olarak destekçisiyiz”

Madde bağımlılığının önüne geçebilmek ve gençleri bu illetten kurtarmak adına her projeyi desteklediklerini belirten Başkan Salman, “Kullanma yaşı ilkokul seviyesine kadar inen madde bağımlılığını, kentimizin, ülkemizin ve hatta dünyanın en büyük sorunlarından biri olarak görüyorum. Madde bağımlılığı ile mücadelede arzulanan hedeflere olumlu yönde katkı sağlayabilmek adına Yalova Belediyesi olarak her projenin destekçisiyiz. Gençlerimizi bu illetten kurtarmak için böyle anlamlı bir projeye imza attığınız için sizleri tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

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