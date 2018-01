Yalova'da gece boyunca halk ziyaretleri sürdü

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, 2017’nin son mesaisini görevi başında bulunan personelleri ziyaret ederek tamamladı. Vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Salman, yeni yıllarını kutladı. Başkan Salman’a ziyaretlerde eşi Dilek Salman da eşlik etti.

Her yıl olduğu gibi bu yılda yılın son gününü nöbette bulunan personelleri, taksi duraklarını, hastaneleri, eczaneleri, vatandaşları ziyaret ederek geçiren Belediye Başkanı Vefa Salman bu yılda tüm gününü yılbaşı ziyaretlerine ayırdı. Mesaiye erken saatte başlayan Başkan Salman, ilk olarak Giresunlular Derneği’nde düzenlenen kahvaltıya katıldı.

Onların Her Zaman Yanında Olmalıyız

Kahvaltı sonrasında ilk olarak Milli Piyango Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne giden Başkan Salman merkezdeki özel insanlarla bir araya geldi. Yeni yıllarını kutlayan ve ikramda bulunan Başkan Salman, onların coşkusuna ortak oldu. Buradan Kadın Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne geçen Başkan Salman, merkez çalışanlarıyla ve konuklarıyla sohbet etti. Anadolu Kalkınma Vakfı Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklarla bir araya gelen Başkan Vefa Salman, hepsinin yeni yıllarını kutlayarak onlara hediyeler verdi. Son olarak Merkez Huzurevi’ni ziyaret eden Belediye Başkanı Vefa Salman, yaşlılarımız ile tek tek sohbet etti.

“Onların her zamana yanında olmalıyız” diyen Başkan Salman; “Tüm bu kurumlarımızda görev yapan personellerimiz çok büyük bir hizmet üretmekteler. Rabbim kendilerine kolaylıklar versin. Bu kurumlardaki yaşlılarımızın, çocuklarımızın, özel insanlarımızın her zaman yanında olmalıyız. Bu ziyaretleri fırsat buldukça yapmaya gayret ediyorum, yapmaya da devam edeceğim. Yeni yıl vesilesiyle hem görevi başında olan personelimize kolaylıklar dileyelim hem de büyüklerimizi, küçüklerimizi ziyaret edip yeni yıllarını kutlayalım istedim” dedi.

Hastaları Unutmadı

Yeni yılda neredeyse tüm Yalova’yı dolaşan Başkan Vefa Salman, Devlet Hastanesi ve Ek Binasına da giderek tüm hastaları ziyaret etti. Çalışan personele kolaylıklar dileyen Başkan Salman, hastalara da acil şifalar temennisinde bulundu. Yeni yıl ziyaretleri sırasında nöbetçi eczaneler de giden Başkan Salman hem vatandaşların hem de eczane çalışanların yeni yıllarını kutladı.

Taksi Duraklarını Tek Tek Dolaştı

Yılbaşı gecesinde önemli bir mesai harcayan taksici esnafını da unutmayan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, tüm taksi duraklarını dolaşarak esnafa kolaylıklar dileyip ikramda bulundu.

Polisi, Zabıta ve İtfaiyeye Kolaylıklar Diledi

Halkın huzuru, refahı, güvenliği için görevlerinin başında bulunan Polis, Zabıta ve İtfaiye Personellerini de unutmayan Başkan Salman, Polis Karakollarını, İtfaiye Müdürlüğünü, Zabıta Noktasını ve polis memurlarının nöbet noktalarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayıp, kazasız belasız yeni bir yıl temennisinde bulundu.

153’ten Yeni Yıl Mesajı

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Belediye Çağrı Merkezi 153’e giden Belediye Başkanı Vefa Salman, gelen çağrıları kendi cevapladı. Burada sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Başkan Salman, herkesin yeni yılını kutlayarak 2018 yılının tüm dünyaya barış getirmesi temennisinde bulundu.

Son Ziyaret Anne ve Babaya

Yeni yıl mesaisini gecenin geç saatlerine kadar sürdüren Başkan Salman, son ziyaretini anne ve babasına gerçekleştirdi. Anne ve babasının elini öpen Başkan Salman, yeni yıllarını kutladı.