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01.02.2018 10:30

Yalıçiftlik'te deniz dibi temizliği

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Yalıçiftlik'te deniz dibi temizliği
Bodrum Belediyesi’nin 4 yıl önce “Denize en çok MAVİ yakışır” sloganıyla başlattığı deniz dibi temizlik çalışmaları Yalıçiftlik'te devam etti.

Yalıçiftlik Halk Plajı'nda, Bodrum Belediyesi Dalış Ekibinde görevli dalgıçlardan tarafından yapılan ve yaklaşık 1 saat süren deniz dibi temizliği çalışmaları sırasında denizden şezlong ve kano parçalarıyla ağ, şişe ve plastik eşyalardan oluşan 100 kilo civarında atık çıkartıldı. Atıklar, kıyıdaki ayrıştırma işleminin ardından Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi.

Planlanan çalışmalar kapsamında 7 Şubat 2018 çarşamba günü Güvercinlik'de devam edecek olan deniz dibi temizliği daha sonra Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Kadıkalesi, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Gölköy, Türkbükü, Torba ve son olarak Bodrum merkez olmak üzere toplam 19 noktada gerçekleştirilecek.

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