  • BIST 117.524
  • Altın 159,481
  • Dolar 3,7666
  • Euro 4,5380
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara -2 °C
03.01.2018 03:35

Yalan ihbar yüzünden öldürüldü!

»
Yalan ihbar yüzünden öldürüldü!
Amerikan polisi ve FBI, online oyun Call of Duty'de iki oyuncu arasındaki tartışmanın, perşembe günü Kansas'ta silahsız bir adamın ölümü ile sonuçlanıp sonuçlanmadığını araştırıyor.

Bir "şakacı," perşembe günü acil durum telefon numarası 911'i arayarak silahlı saldırı ve adam kaçırma yalan ihbarında bulundu ve bunun sonucu olarak polisler iki çocuk babası 28 yaşındaki Wichita'lı bir adamı silahla öldürdüler. Wichita Emniyet Müdür Yardımcısı Troy Livingston, durumu cuma günü bir haber konferansında açıkladı. Kendisi online oyundan bahsetmedi ama soruşturmacılar online izleri takip ediyordu.

Livingston şöyle diyor: "Durumun "swatting" olduğuna inanıyoruz, yani acil durum hizmetlerini başka adrese polis göndermek için yapılan yalan ihbar."

Los Angeles Emniyet Müdürlüğü, 25 yaşındaki Tyler Barris'i cuma günü yalan ihbar araması ile alakalı olarak tutukladı. Barris'in daha önce de yalan bomba ihbarları sebebiyle tutuklandığı söyleniyor.

Barriss'e bir yorum yapması için ulaşılamadı ve bir avukatı olup olmadığı bilinmiyordu.

Ölen adam silahsızdı ve 28 yaşındaki Andrew Finch olduğu açıklandı. Finch'in ailesinin söylediğine göre, video oyunları oynamıyordu ve bu kavga ile alakası yoktu.

Wichita polisi perşembe günü bir 911 aramasına cevap verdi. Arayan kişi silahlı bir adamın ailesini rehin tuttuğunu söylüyordu. Gerçekte böyle bir durum yoktu, bir rehine yoktu. Ama polis kapıyı açan kişiyi "birkaç kez beline uzanması" üzerine ateş ederek öldürdü.

"Swatting" fenomeni, son yıllarda online oyuncular ve hacker'lar arasında giderek artıyor.

(Hüseyin Öztürk/chip)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya'da çocuk sığınmacılara yaş testi tartışması02 Ocak 2018 Salı 22:25
  • "2018'de ABD'den öldürücü silah alacağız"02 Ocak 2018 Salı 22:17
  • İran'dan Trump'a çarpıcı yanıt02 Ocak 2018 Salı 22:14
  • İsrail Afrikalıları 'süresiz hapis'le uyardı02 Ocak 2018 Salı 21:47
  • WikiLeaks kurucusundan şifreli şarkı paylaşımı02 Ocak 2018 Salı 21:00
  • Aşırı sağcı parti, sosyal medya savaşında02 Ocak 2018 Salı 20:49
  • Fransa'dan 'İran' açıklaması02 Ocak 2018 Salı 20:35
  • Eski CIA çalışanından çarpıcı İran açıklaması02 Ocak 2018 Salı 20:33
  • Afganistan'da çatışma: 1 ABD askeri öldü02 Ocak 2018 Salı 20:01
  • 19 IŞİD’li mahkumu idam edildi02 Ocak 2018 Salı 19:38
    • FOTO GALERİ
    • Her yere fotoğrafını yapıştırıyorlar
    • Ailece karar verdiler, mankenlere benzediler
    • Mutluluk hakkında yanlış bildiğimiz 10 şey
    VİDEO GALERİ
    • Maltepe'de baba dehşeti: İki kızını öldürüp...
    • Kasıklarına saklamış! Tam 520 gram
    • Hande Yener konserinde olay! Tekme tokat saldırdılar...
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti