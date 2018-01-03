Yalan ihbar yüzünden öldürüldü!

Amerikan polisi ve FBI, online oyun Call of Duty'de iki oyuncu arasındaki tartışmanın, perşembe günü Kansas'ta silahsız bir adamın ölümü ile sonuçlanıp sonuçlanmadığını araştırıyor.

Bir "şakacı," perşembe günü acil durum telefon numarası 911'i arayarak silahlı saldırı ve adam kaçırma yalan ihbarında bulundu ve bunun sonucu olarak polisler iki çocuk babası 28 yaşındaki Wichita'lı bir adamı silahla öldürdüler. Wichita Emniyet Müdür Yardımcısı Troy Livingston, durumu cuma günü bir haber konferansında açıkladı. Kendisi online oyundan bahsetmedi ama soruşturmacılar online izleri takip ediyordu.

Livingston şöyle diyor: "Durumun "swatting" olduğuna inanıyoruz, yani acil durum hizmetlerini başka adrese polis göndermek için yapılan yalan ihbar."

Los Angeles Emniyet Müdürlüğü, 25 yaşındaki Tyler Barris'i cuma günü yalan ihbar araması ile alakalı olarak tutukladı. Barris'in daha önce de yalan bomba ihbarları sebebiyle tutuklandığı söyleniyor.

Barriss'e bir yorum yapması için ulaşılamadı ve bir avukatı olup olmadığı bilinmiyordu.

Ölen adam silahsızdı ve 28 yaşındaki Andrew Finch olduğu açıklandı. Finch'in ailesinin söylediğine göre, video oyunları oynamıyordu ve bu kavga ile alakası yoktu.

Wichita polisi perşembe günü bir 911 aramasına cevap verdi. Arayan kişi silahlı bir adamın ailesini rehin tuttuğunu söylüyordu. Gerçekte böyle bir durum yoktu, bir rehine yoktu. Ama polis kapıyı açan kişiyi "birkaç kez beline uzanması" üzerine ateş ederek öldürdü.

"Swatting" fenomeni, son yıllarda online oyuncular ve hacker'lar arasında giderek artıyor.

(Hüseyin Öztürk/chip)