Yahudilik eşcinsellere nasıl bakıyor

Türkiye Yahudileri’nin haftalık gazetesi olan Şalom'un Genel Yayın Yönetmeni ve başyazarı İvo Molinas, Lgbti.org'dan Varlık Ergen'e konuştu...

Türkiye Yahudileri’nin haftalık gazetesi olan Şalom'un Genel Yayın Yönetmeni ve başyazarı İvo Molinas, Lgbti.org'dan Varlık Ergen'e konuştu.

Molinas, Yahudilerin genel olarak eşcinselliği hoş karşılamadığını ifade ederken, "LGBTİ bireylerinin ötekileştirilme çabalarına karşı çıkmak insani bir tepki" diye belirtti.

Molinas'la yapılan röportajın ilgili kısmı şu şekilde:

- Sizi ifade edecek birkaç kelimeyle başlamak istiyorum. En yalın haliyle İvo Molinas kimdir?

- İvo Molinas hayatın gerçeği arayışında olan bir Türk vatandaşıdır.

- Türkiyeli bir yazar olarak pek çok defa kendinizi bir “Türk” olarak nitelemenize rağmen aksi yönde çıkan kalkışmalar karşısında nasıl bir tavır sergiliyorsunuz?