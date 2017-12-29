Yahudiler ve Türkler üvey kardeştir

Konuya şöyle bir giriş yapalım: “Yahudilerle Araplar kardeştir. Ayrıca Yahudilerle dünyadaki tüm Müslümanlar da kardeştir. Bitmedi, Müslüman olmaları nedeniyle Türkler de, Yahudilerle kardeştir.”

Önce Kardeşlik konusunu Yahudilerin kutsal Kitabı Tevrat başta olmak üzere farklı kaynaklara dayanarak, hap haline getirip özetleyelim.

Hazreti İbrahim bir erkek evlat istemektedir, ancak eşi Sara’dan çocuğu olmamaktadır.

Sara’nın, Hacer isimli Mısırlı bir kölesi vardır.

Hazreti İbrahim, eşi Sara’nın da önerisi ve izniyle Hacer ile evlenir, bir süre sonra da erkek çocuk sahibi olur.

Çocuğa, İsmail ismi verilir.

Sara bu duruma çok üzülmüştür.

Gece gündüz yalvaran, gözyaşı döken kadına merhamet gösteren Tanrı, yaşı biraz geçmiş olmasına rağmen Sara’ya da bir erkek çocuk verir.

Bu çocuğun ismi ise İshak (Yitzak) olur.

Buna göre Yahudiler İshak’ın, Araplar ise İsmail’in soyundan gelmektedir.

Babaları bir olmasına rağmen annesinin köleliği nedeniyle İsmail’e köle, hizmetçi çocuğu denilirken, Yahudiler için asil, seçkin ve ayrıcalıklı gibi ifadeler kullanılmaya başlanır.

İsmail, Arap kabilelerinin babası kabul edilir.

İslam peygamber gibi Hazreti Muhammet de Arap olduğu için İslam dünyasındaki tüm milletler ve tabi ki Türklerle de, İsmail’in evlatları sayılmaktadır.

Tüm Müslümanlar için İsmailoğulları tanımlaması da yapılır.

İşte Yahudilerle kardeşliğin biz Türkler ve farklı kökenlerden

Müslümanlar için kaynağı da budur.

Ama Yahudiler, Türklere de, köle çocuğu ve üvey evlat muamelesi yapmaktadır.

Lafı uzatmadan söyleyelim;

Kendilerini öz evlat olarak gören Yahudiler, köle çocuğu kabul edilen kardeşleri Araplara, ortak babalarının mirasından pay vermek istemediklerini kanıtlarcasına, kutsal topraklara el koymayı ve onları buralardan kovmayı kendilerine hak görmektedirler.

İsmail’in, Hazreti İbrahim’in mirasından pay alamayacağı konusu da, Yahudilerin kutsal kitabında anlatılmıştır.

Buna göre, Sara’nın, oğlu İshak’ı sütten kestiği gün Hazreti İbrahim büyük bir ziyafet düzenlemiştir.

Ziyafet sırasında İsmail’in güldüğünü gören Sara, bu duruma çok kızar ve Hazreti İbrahim’inden cariye (köle) Hacer ile oğlu İsmail’i evden kovmasını, ayrıca mirastan pay verilmemesini ister.

Biri Yahudi diğeri ise Müslüman olan 2 evladın hikâyesini olabildiğince kısa bir şekilde paylaştım.

Söz konusu kardeşlerin yani Yahudi ve Müslümanların ayrılıktan çok benzerlikleri vardır.

Onları da başka bir yazıda hap haline getireceğim.