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27.01.2018 19:35

Yağmur duasına çıktılar: Sonuç çiftçileri şaşırttı

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Yağmur duasına çıktılar: Sonuç çiftçileri şaşırttı
Son bir kaç güne kadar yağmur duasına çıkıldığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 3 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.

Bir kaç gün öncesine kadar yağmur duasına çıkılan Siverek’te son yağışlar nedeniyle bazı tarım arazileri sular altında kaldı.

Yağışın Siverek-Viranşehir kesimlerinde etkili olduğu belirtilirken, aşırı yağış nedeniyle bazı dere yataklarının da taştığı öğrenildi. Uzmanlar tarafından son 40 yılın en kurak kışı olarak görülen Ocak ayında yağmur bekleyen çiftçiler, 3 gündür devam eden yağmurlar nedeniyle zor anlar yaşadı.

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