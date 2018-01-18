Windows 10 güncellemesi yapmayanlara kötü haber

Microsoft'un bir süredir Windows 7 ve Windows 8.1 kullanıcıları için tanıdığı, ücretsiz Windows 10 güncellemesi uygulaması sona erdi

Windows 10 için, Microsoft'un bu zamana kadar ki en gelişmiş işletim sistemi diyebiliriz. Amerikan devinin bu işletim sisteminin yaygınlaşması için olağanüstü bir çaba harcadığını da biliyoruz. Öyle ki Microsoft, Windows 10'u piyasaya sürdüğü 29 Temmuz 2015 tarihinden itibaren 1 sene boyunca Windows 7 ve Windows 8.1 işletim sistemini kullananlar için ücretsiz güncelleme imkanı tanımıştı.

Her ne kadar şirket tarafından başlatılan bu kampanya resmi olarak Temmuz 2016 tarihinde son bulmuş olsa da, sistemde bu denetimi yapacak herhangi bir fonksiyon bulunmadığı için kullanıcılar, yardımcı uygulamalar sayesinde bir süre daha işletim sistemlerini Windows 10'a ücretsiz olarak yükseltebiliyorlardı.

Bu durumun farkında olan Microsoft, yaptığı açıklamada bu açığın kapatılacağını ve artık ücretsiz güncellemenin söz konusu olmayacağını duyurmuştu ki dediğini de yaptı. Microsoft tarafından yapılan güncelleme ile artık Windows 7 ve Windows 8.1 işletim sistemleri için hiç bir şekilde ücretsiz güncelleme söz konusu değil. Eğer bugüne kadar bilgisayarınızı Windows 10'a taşımadıysanız, Home sürümü için 119,99$, Pro sürümü içinse 199,99$ ödemeniz gerekecek.