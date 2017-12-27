  • BIST 112.150
  • Altın 158,046
  • Dolar 3,8190
  • Euro 4,5444
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara -2 °C
27.12.2017 23:50

Whatsapp'tan yılbaşı itibariyle kötü haber

»
Whatsapp'tan yılbaşı itibariyle kötü haber
Whatsapp, 31 Aralık 2017 tarihinden itibaren bazı telefonlarda çalışmaz hale gelecek. Peki, yılbaşı itibariyle hangi cihazlar WhatsApp uygulamasını desteklemeyecek? İşte, WhatsApp programı çalışmayacak olan o cihazlar...

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu olan WhatsApp tarafından son dakika açıklaması gerçekleştirildi. WhatsApp'ın kullancıları için duyurduğu o açıklamada, 31 Aralık itibariyle bazı telefonlarda WhatsApp uygulamasının kullanılamayacağını ifade etti. WhatsApp tarafından desteğin kaldırılacağı telefonlara ilişkin, “Her ne kadar bu platformlar hikayemizde çok önemli bir yere sahip olsalar da, gelecekte uygulamamızda geliştirmek istediğimiz özellikleri sunma kapasiteleri bulunmamakta” şeklinde ifadelere yer verildi. Öte yandan WhatsApp yetkilileri, bu kararı alırken çok zorlandıklarını fakat yapılması gereken bir hareket olduğunun altını çizarek, bundan sonra daha üst işletim sistemleriyle çalışan kullanıcıların WhatsApp’tan tam olarak faydalanabileceklerinin açıklamasında bulundular. Peki, hangi telefonlar WhatsApp programını yılbaşı gecesinden itibaren kullanamayacak? İşte, WhatsApp uygulaması çalışmayacak o cihazlar...

31 ARALIK 2017 TARİHİNE KADAR ERTELENMİŞTİ…

WhatsApp, 30 Haziran 2017 tarihinden itibaren bazı telefon modellerinin mesaj gönderemeyeceğini ve alamayacağını açıklamıştı. Sonra bir açıklama daha geldi ve bu tarih, bazı modeller için ertelenmişti. Buna göre Nokia S40, BlackBerry OS ve BlackBerry 10 için verilen destek, 31 Aralık 2017 tarihine kadar ertelenmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2017 yılının en büyük 'hacking' olayları25 Aralık 2017 Pazartesi 14:01
  • Bilim insanları uyarıyor: Küresel ısınma engellenemezse...23 Aralık 2017 Cumartesi 23:03
  • Uzayda serbest yürüyüş yapan ilk insan yaşamını yitirdi23 Aralık 2017 Cumartesi 18:57
  • Rusya'nın yeni projesi! Uzayda bunu yapacaklar...23 Aralık 2017 Cumartesi 12:44
  • İşte Samsung Galaxy S922 Aralık 2017 Cuma 22:48
  • Google'da sürpriz... Köklü değişiklik22 Aralık 2017 Cuma 20:04
  • YouTube'un iOS uygulaması artık dikey videoları tam boy oynatacak22 Aralık 2017 Cuma 19:43
  • Samsung Galaxy J2'nin özellikleri ortaya çıktı!22 Aralık 2017 Cuma 19:08
  • Ve iPhone'a dava açtılar22 Aralık 2017 Cuma 18:18
  • Google'ın hakkınızda topladığı verileri nasıl silersiniz?22 Aralık 2017 Cuma 12:30
    • FOTO GALERİ
    • İşte 2017'nin en iyi yabancı dizileri!
    • Dolaptaki yiyeceklerin bozulduğu nasıl anlaşılır?
    • Igor Tudor Galatasaray'da yaşadıklarını anlattı
    VİDEO GALERİ
    • Bodrum'da Atatürk için koştular
    • Abla kardeşin yürüme sevinci
    • Bu yavru kediyi görenler gözlerine inanamadı!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti