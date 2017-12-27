Whatsapp'tan yılbaşı itibariyle kötü haber

Whatsapp, 31 Aralık 2017 tarihinden itibaren bazı telefonlarda çalışmaz hale gelecek. Peki, yılbaşı itibariyle hangi cihazlar WhatsApp uygulamasını desteklemeyecek? İşte, WhatsApp programı çalışmayacak olan o cihazlar...

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu olan WhatsApp tarafından son dakika açıklaması gerçekleştirildi. WhatsApp'ın kullancıları için duyurduğu o açıklamada, 31 Aralık itibariyle bazı telefonlarda WhatsApp uygulamasının kullanılamayacağını ifade etti. WhatsApp tarafından desteğin kaldırılacağı telefonlara ilişkin, “Her ne kadar bu platformlar hikayemizde çok önemli bir yere sahip olsalar da, gelecekte uygulamamızda geliştirmek istediğimiz özellikleri sunma kapasiteleri bulunmamakta” şeklinde ifadelere yer verildi. Öte yandan WhatsApp yetkilileri, bu kararı alırken çok zorlandıklarını fakat yapılması gereken bir hareket olduğunun altını çizarek, bundan sonra daha üst işletim sistemleriyle çalışan kullanıcıların WhatsApp’tan tam olarak faydalanabileceklerinin açıklamasında bulundular. Peki, hangi telefonlar WhatsApp programını yılbaşı gecesinden itibaren kullanamayacak? İşte, WhatsApp uygulaması çalışmayacak o cihazlar...

31 ARALIK 2017 TARİHİNE KADAR ERTELENMİŞTİ…

WhatsApp, 30 Haziran 2017 tarihinden itibaren bazı telefon modellerinin mesaj gönderemeyeceğini ve alamayacağını açıklamıştı. Sonra bir açıklama daha geldi ve bu tarih, bazı modeller için ertelenmişti. Buna göre Nokia S40, BlackBerry OS ve BlackBerry 10 için verilen destek, 31 Aralık 2017 tarihine kadar ertelenmişti.