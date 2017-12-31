WhatsApp'tan kötü haber

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma ve sohbet uygulaması WhatsApp'ta bazı bölgelerde bağlantı sorunu yaşanıyor

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma ve sohbet uygulaması WhatsApp'ta bazı bölgelerde bağlantı sorunu yaşanıyor.

Dünyanın birçok noktasındaki kullanıcılar, WhatsApp'ta bağlantı sorunu yaşadığını sosyal medya siteleri aracılığıyla paylaşıyor. Türkiye'de de bazı noktalarda WhatsApp'a erişim sağlanamıyor ve WhatsApp'a giren kullanıcılar, "Telefon Bağlı Değil" uyarısıyla karşılaşıyor.

Aynı zamanda WhatsApp'ın Web sürümünde de bağlantı sorunu yaşanıyor. WhatsApp Web üzerinden mesaj göndermek isteyen kullanıcılar yine bağlantı sorunuyla karşılaşıyor.

BTK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan, Whatsapp'taki sorunun küresel boyuttaki teknik bir arızadan kaynaklandığını belirterek, "Whatsapp servislerinde küresel boyutta bir teknik arıza olduğu USOM tarafından raporlandı. Ülkemiz de bu kesintiden etkilenmekte. 2018 Yerli ve milli yazılımların yılı olacak. Mutlu yıllar" dedi.

Öte yandan yaşanan bağlantı sorunu nedeniyle WhatsApp yetkililerinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yaklaşık 1 milyar aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp'ta yaşanan bağlantı sorununun Avrupa sunucularından kaynaklandığı görüntüleniyor.

Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınan WhatsApp, bu satın almanın ardından birçok yeni özelliğe kavuşmuş ve dünya genelinde hem yazılı, hem sesli hem de görüntülü sohbet uygulamaları arasından sıyrılarak zirveye oturmuştu.

Günümüzde yaklaşık olarak 1 buçuk milyar kullanıcı sayısı bulunan WhatsApp, geçtiğimiz dönemlerde Snapchat ile hayatımıza giren "Hikaye" özelliğini de uygulamaya eklemiş ve bu özelliğiyle bir kesim kullanıcıdan olumsuz geri dönüş alsa da, bir kesim kullanıcıdan da olumlu tepkiler almıştı.

Öte yandan kısa süre önce eklediği "mesaj geri alma" özelliği ile de kullanıcılardan olumlu geri dönüşler alan WhatsApp, özellikle Facebook tarafından satın alınmasından sonra bünyesine yeni özellikler kattı.