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14.01.2018 10:55

Whatsapp'ta önemli güvenlik açığı: Konuşmalar böyle okunuyor

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Whatsapp'ta önemli güvenlik açığı: Konuşmalar böyle okunuyor
Whatsapp'ta özel konuşmaların okunabilmesine olanak veren bir açık keşfedildi.

Whatsapp'ta özel grup konuşmalarının okunabilmesine olanak tanıyan bir açık keşfedildi.

Almanya'nın Ruhr Üniversitesi'nden güvenlik uzmanları tarafından bulunan açığa göre grup konuşmalarına görünmeyen kişiler eklemek mümkün. Bu açıkla birlikte grupta yazılanlar fark edilmeden başkaları tarafından okunabiliyor.

Gizmodo'nun haberine göre Whatsapp sunucularını kontrol eden kişiler bu yöntemle gizlice grup konuşmalarını takip edebiliyor.

Gruplara normalde yalnızca yöneticiler tarafından kişi eklenebilirken, güvenlik açığıyla birlikte bu onay sürecinin aşılabildiği söyleniyor.

 

Devletlerin Whatsapp'a baskı uygulayarak grupları bu yöntemle takip edebileceği aktarılıyor.

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