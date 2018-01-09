WhatsApp’ta beklenen güncelleme geldi!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni güncelleme ile kullanıcılaın yüzünü güldürdü. WhatsApp'ta yapılan sesli görüşmelerden görüntülü görüşmelere geçiş artık çok kolay.

Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp’tan bir yenilik haberi daha geldi. WhatsApp, 2.18.4 sürümünü kullanıma sunarak bazı performans iyileştirmelerine çözüm getirdi. Aslında bu güncellemede sesli aramadan görüntülü aramaya hızlı geçiş özelliği olması kullanıcıların ilgisini çekti.

Daha önce sesli konuşmadan görüntülü konuşmaya geçiş işleminda zorluklar yaşanmaktaydı. Artık hızlı bir geçiş sistemi ile görüntülü görüşmeyi kapatmadan geçiş mümkün olacak. Ayrıca bu geçiş işlemi için ikon da geldi.

Bu ikona dokunduğunuzda karşınızdaki kişiye görüntülü görüşmeye geçmek isteyip istemediğini soran bir bildirim gidecek. Kişi kabul ederse kameralar aktif olacak ve görüşmeniz kesilmeden görüntülü aramaya geçiş yapacaksınız. Eğer karşınızdaki kişi görüntülü arama talebinizi reddederse görüşme hiçbir şekilde kesilmeden sesli aramaya devam edebileceksiniz.